Slovenska ekipa boljša le od ruske

V Val di Fiemmeju je bila na sporedu tekma mešanih ekip za svetovni pokal nordijskih kombinatorcev. Med osmimi nastopajočimi reprezentancami je bila tudi Slovenija, Vid Vrhovnik, Silva Verbič, Ema Volavšek in Gašper Brecl so premagali le Ruse in zasedli sedmo mesto. Po skokih so bili peti.

Po pričakovanju je zmagala Norveška, čeprav ji je manjkal poškodovani Jarl Magnus Riiber, najboljši kombinatorec zadnjih let. Jens Lurås Oftebro, Mari Leinan Lund, Gida Westvold Hansen in Jørgen Gråbak so vodili že po skakalni preizkušnji na koncu pa Avstrijce premagali za 10,1, Nemce pa za 23,9 sekunde. Pred Slovenci, ki so zaostali dve minuti in 59 sekund, po skokih so zaostajali 44 sekund, so bili še Japonci, Italijani in Američani.