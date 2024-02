Slovenske mladinke letijo zlati lovoriki nasproti

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici se na ekipni preizkušnji smučarskih skakalk vse odvija po slovenskih željah. Naša četverica (v postavi Ajda Košnjek, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in Tina Erzar) si je namreč v deževni uvodni seriji priskakala že zajetno prednost.

Košnjekova je s skokom, dolgim 88 metrov, Slovenijo takoj popeljala v vodstvo, ki ga naše nadarjene skakalke niso več izpustile iz rok. Še več; Jesenkova (91,5 m), Bodlajeva (95 m) in Erzarjeva (94 m) so iz nastopa v nastop povečevale zalogo pred zasledovalkami, ki po prvem »polčasu« znaša že 51,6 točke naskoka pred drugouvrščenimi Nemkami. Na tretjem mestu so Japonke.