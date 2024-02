Vzhajajoči avstrijski zvezdnik za las potrdil vlogo glavnega favorita

Veliki avstrijski up smučarskih skokov Stephan Embacher je novi mladinski svetovni prvak. V razburljivem finalu tekme v Planici je kljub dolgemu čakanju na zeleno luč ohranil mirno kri ter s skokoma, dolgima 97 in 103,5 metra, za pičle 0,8 točke ugnal drugouvrščenega Američana Erika Belshawa (94,5 m in 104,5 m). Z bronasto kolajno se je okitil Nemec Adrian Tittel (98,5 m in 101 m).

Najvišje uvrščeni slovenski skakalec je bil Jaka Drinovec (92 m in 95 m), ki je pristal na devetem mestu. »Biti najboljši Slovenec na domačem prvenstvu je nekaj posebnega. Moji skoki so bili sicer v redu, vendar ne najboljši. Potrebno bo v nadaljevanju prvenstva pokazati še boljše. Verjamem, da smo ekipno močni,« je po tekmi dejal 18-letni član NSK Tržič FMG.

Ljubljančan Rok Masle (91 m in 93 m), ki je lani navduševal s svojimi nastopi v svetovnem pokalu, si je z Žigo Jančarjem (93 m in 93 m) delil 15. mesto, Enej Faletič (92,5 m in 92,5 m) pa je preizkušnjo na 100-metrski napravi v Planici končal na 19. mestu.

Jutri (17.00) bo na nordijskem MSP v dolini pod Poncami ekipna tekma skakalk, na kateri bodo Slovenke glavne kandidatke za osvojitev zlate lovorike, v soboto (16.30) bo na sporedu moštvena preizkušnja skakalcev, v nedeljo (15.30) pa še tekma mešanih ekip.