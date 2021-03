Slovenski orel na stopničkah, eden tik za njim, osmerica v točkah

Karl Geiger je spet zablestel v Planici. FOTO: Srdjan Zivulovic/Reuters

Domen Prevc je izjemen letalec. FOTO: Srdjan Zivulovic/Reuters

Drugo tekmo finala sezone v smučarskih skokih je na letalnici pod Poncami krojil veter, zaradi katerega so odpovedali kvalifikacije, izvedli so samo eno serijo s 67 skakalci, najboljše pa se je v spremenljivih razmerah znašel svetovni prvak v poletih Nemec, ki je bil boljši od včerajšnjega zmagovalcaSlovenci so dosegli lep posamični in tudi ekipni uspeh. Tretji je bil, četrti pa. Izkazalo so se tudiz 11. mestom,z 12. inz 19.Do točk so prišli še obetavni(21.),z osebnim rekordom 232,5 m (22. mesto) in v tej sezoni najboljši med orli(26.).je bil 35.,47.,54.,58. in65.Jutri se bo ob 10. uri začela ekipna tekma, zadnje dejanje sezone pa bo v nedeljo s posamično tekmo na letalnici bratov Gorišek. Na ekipni tekmi bodo nastopili najboljši štirje z današnje tekme, Pavlovčič, Domen in Peter Prevc ter Jelar, je potrdil glavni trener