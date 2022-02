Slovenski »orli« znova zaostali le za Avstrijci

Slovenski smučarski skakalci Žiga Jelar, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so na moštveni preizkušnji v Lahtiju osvojili drugo mesto. Izbranci glavnega trenerja Roberta Hrgote so morali tako kot na nedavnih olimpijskih igrah na Kitajskem premoč priznati zgolj Avstrijcem, za katere so tekmovali Jan Hörl, Clemens Aigner, Ulrich Wohlgennant in Stefan Kraft.

Slovencem se je vse do konca nasmihala zmaga. Še pred zadnjim nastopom kapetana Petra Prevca je imela naša vrsta 12,7 točke naskoka pred Avstrijo. Toda nato je najboljši posameznik tekme Kraft jeziček na tehtnici prevesil na stran rdeče-belo-rdečih »orlov«, ki so imeli na koncu 5,5 točke prednosti pred Slovenijo.

Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra so skočili Nemci, ki so v dvoboju za tretje mesto premagali Norvežane, za katerimi so se zvrstili Japonci, Finci, Rusi, Poljaki in Kazahstanci.

Jutri bo v Lahtiju na sporedu še ena posamična tekma, za katero bodo finski prireditelji zeleno luč prižgali ob 16. uri.