Slovenski skakalci brez stopničk

Uvodna tekmovalna preizkušnja v Zakopanah, tradicionalni postaji smučarskih skakalcev na poljskem jugu, ni prav posebej razveselila slovenskega tabora. Ta je namreč tokrat v ekipnem bo

ju ostala brez prestižne uvrstitve na stopničke. Zmagali so Avstrijci, ki so imeli vsega točko prednosti pred Poljaki in 7,1 točke naskoka pred Nemci.

Slovenija je sicer nastopila v zasedbi z Lovrom Kosom, Petrom Prevcem, Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom.

Zakopane so znova pripravile izjemno kuliso, potem ko se je ob Wielki Krokiew zbralo več kot 20.000 gledalcev. Zvezni trener Robert Hrgota pa je tudi za današnjo tekmo izbral enako četverico skakalcev kot ob lanski zmagi. Lovro Kos je tekmo za naše odprl s 123.5 metri in peto oceno skupine, bolje je nadaljeval Peter Prevc s 131.5 metri, naši pa so napredovali na četrto mesto s 26,1 točkami zaostanka za Poljsko. Druga je bila Avstrija z 1,5 točke zaostanka, tretja Nemčija je zaostajala 20,7 točk.

Anže Lanišek je bil vnovič najboljši slovenski skakalec.FOTO: Christof Stache/AFP

V tretji skupini je Timi Zajc dobil zeleno luč ob najslabših razmerah med vsemi v prvi seriji, doskočil je pri 121 metrih, naši pa so padli nazaj na 5. mesto s 36,3 točkami zaostanka za Avstrijci, ki so prevzeli vodstvo pred Poljaki, Za konec je takrat Anže Lanišek z nekaj težavami pristal pri 135 metrih, zaostanek za vodilnimi Poljaki po prvi seriji na 5. mestu pa je znašal 32,2 točk.

V finalni seriji je Kos skočil precej bolje, 132 metrov in je naše že popeljal na 4. mesto, 37,2 točk za Avstrijo, Poljska je zaostajala 7,3 točk Nemčija pa 18,6 točk. Prevcu je nato uspel zelo dober skok, dolg 135,5 metrov, naši pa so se na četrtem mestu zaostajali 40,9 točk za Avstrijci, ki so imeli 8,3 točk prednosti pred Poljaki, Nemci so zaostajali 29,1 točk. Zajcu se tudi finalni skok ni izšel po željah, s 131 metri je naše malce oddaljil znova od zmagovalnega odra z zaostankom 47,6 točk za Avstrijo. Poljska je zaostajala 16,1 točk, Nemčija pa 23,5 točk. Za konec je Lanišek pristal pri 129 metrih, kar je potrdilo končno 4. mesto Slovenije s 1117,7 točkami. Tesno je zmagala Avstrija s 1151,5 točkami, točko je zaostala Poljska, Nemčija je zbrala 1144,4 točk na tretjem mestu. Najboljši posameznik tekme je bil Halvor Egner Granerud pred Dawidom Kubackim in Anžetom Laniškom.

Zvezni trener Robert Hrgota.ni bil niti posebej navdušen niti posebej razočaran nad videnim na moštveni tekmi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slednji je po tekmi povedal: »Sposobni smo precej več, toda skočili smo tudi že precej slabše. Tej predstavi pripada solidna ocena, upam, da na naslednji ekipni tekmi pokažemo še kaj več.«

Zvezni trener Robert Hrgota pa je ocenil: »Prva ekipna tekma je za nami, mogoče se ni razplelta po naših željah glede na raven skakanja, ki smo ga doslej kazali. Želeli smo si vsaj stopničke oz. tudi zmago, a danes se ni izšlo. Mogoče malo smole z razmerami, kakšen skok tudi z manjšo napako in v tej izenačeni konkurenci zelo hitro padeš na četrto mesto ...«