Slovenski skakalci in skakalke že postavili prve temelje, Jelar v Stožicah

Na kranjskem štadionu so se na prvem letošnjem javnem treningu zbrali najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke. Pod vodstvom glavnega trenerja moške reprezentance Roberta Hrgote so vadili Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc ter brata Domen in Peter Prevc, medtem ko je Cene Prevc manjkal zaradi študijskih obveznosti. Pod taktirko ženskega selektorja Zorana Zupančiča so trenirale Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar, Maja Vtič, od članic reprezentance A so bile odsotne Ema Klinec, Nika Prevc in Taja Bodlaj.

»Že tretji teden vadimo skupaj, tako da smo eno bazo že opravili. Minula sezona je bila uspešna, a je treba še vedno gledati, kje se lahko naredi napredek oziroma kje se lahko kaj dodati ali nadgradi. Ker se oprema vseskozi spreminja, je potrebno biti v koraku s časom. Še naprej pa bomo skušali držati rdečo nit, ki smo jo imeli že v prejšnji zimi,« je povedal Hrgota.

Anže Lanišek, ki je bil drugo zimo zapored najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu, se je v minuli sezoni naučil pobrati tudi takrat, ko je v precej slabem stanju. »Četudi psihološko ni vedno vse idealno, se znam hitro sestaviti nazaj in iz tega potegniti nekaj dobrega. V zadnji četrtini sezone (po olimpijskih igrah) sem res užival in želel bi si, da bi bila celotna zima takšna, potem je možno doseči še več,« je dejal 26-letni Domžalčan.

Raztezne vaje so pomemben del treninga. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Peter Prevc je z mislimi že pri svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki ga bo med 21. februarjem in 5. marcem gostila dolina pod Poncami. »Planica je pri meni v glavi že kakšno leto dni. Delal bom na tem, da bom že vsaj en mesec prej v dobri formi, da bom lahko potem na prvenstvu odlično deloval. To je glavni izziv te sezone,« je poudaril 29-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Žiga jelar je priznal, da je bil prvi teden po sezoni zelo pester. »Sponzorske obveznosti, obveznosti do medijev, sprejemi. Veliko je bilo tega. Zjutraj sem zgodaj odhajal od doma in vračal pozno zvečer. Ko se to nabira iz dneva v dan, je tega zelo veliko. A jaz sem v tem užival, saj to pomeni, da si bil uspešen. Potem je prišel dopust, po njem pa sem imel še kakšen teden dni časa, ki sem ga izkoristil za druženje s prijatelji oziroma za stvari, ki jih med zimo ne morem početi. Nato smo kmalu dobili program, treningov pa sem bil že zelo lačen. Noge me konec tedna močno bolijo in vesel sem, da smo spet v maksimalnem pogonu,« je bil dobro razpoložen 24-letni Besničan, ki je v soboto nastopil v Stožicah na koncertu Jana Plestenjaka, s katerim sta zapela pesem Čao lepa.

Naše najboljše skakalke se že veselijo nove sezone. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na vseh tekmah bodo merili med najboljšo trojico

Zupančič je dejal, da bo težko ponoviti uspehe iz minule sezone. »Toda naši cilji ostajajo visoki. Glavni bo vsekakor svetovno prvenstvo v Planici, tudi na vseh preostalih tekmovanjih bomo merili med najboljšo trojico. To velja tudi za norveško turnejo in domačo silvestrsko turnejo, ki se bo z Ljubnega razširila v Beljak. Čaka nas preizkus letalnice, upamo, da bomo takrat v dobri formi, da bodo imela dekleta stabilne skoke, da bo med petnajsterico čim več naših tekmovalk in da bo (uradni) svetovni rekord ostal v naših rokah,« je poudaril Zupančič.

Nika Križnar je pred skupnimi treningi vadila sama. »Zaradi tega mi je zdaj lažje. V petek se bomo odpravili na skakalnico, najprej s kratkimi smučmi, da se navadimo na osnovne stvari, potem pa bomo počasi napredovali na daljše smuči,« je zaupala 22-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini.

Dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj je imela po koncu sezone veliko študijskih obveznosti na Fakulteti za šport. »Ker imam veliko praktičnih predmetov, sem vseskozi vzdrževala pripravljenost,« 27-letna šampionka iz Briš pri Polhovem Gradcu.