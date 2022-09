Smučarska zveza v dobri kondiciji pričakuje novo sezono

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je na sredini seji vodstvu smučarske organizacije dal soglasje za nakup 30-odstotnega deleža nepremičnine na Podutiški v Ljubljani, s čimer bi smučarska zveza postala 80-odstotna lastnica poslopja sedeža zveze. To je mogoče, ker je zveza v dobri finančni kondiciji.

Smučarska zveza Slovenije ima trenutno v lasti 50-odstotkov nepremičnine na Podutiški, kjer je sedež organizacije. Za preostali del nepremičnine zveza lastnikoma plačuje najemnino, ki se na podlagi pogodbenih obveznosti dviguje v skladu z inflacijo. Zato je po mnenju vodstva odkup preostalih dveh deležev zelo smotrn.

»V preteklih letih smo imeli kar veliko dela s sanacijo dolgov, poplačilu česar smo namenjali podobne zneske, kot jih bomo zdaj namenjali za nakup. S stališča denarnega toka ne bo prišlo do večjih sprememb. Bo pa v bodoče ta prihranek jasen, ker ne bo treba plačevati najemnin, in nenazadnje bomo lastniki celotne hiše za morebitne adaptacije ali karkoli bi bilo potrebno,« je po koncu seje za STA pojasnil predsednik smučarske zveze Enzo Smrekar.

Sredstev ni primanjkovalo

Pogajanja za odkup 30-odstotnega deleža nepremičnine na Podutiški, ki je v lasti podjetja Inovativni projekti, so v sklepni fazi. Izvršilni odbor SZS je odkupu deleža prižgal zeleno luč. z drugim solastnikom nepremičnine, ki razpolaga s preostalim 20-odstotnim deležem nepremičnine, pa še potekajo pogajanja. Zveza je opravila tudi uradno cenitev nepremičnine na Podutiški, vrednost slednje je ocenjena na 860.000 evrov. Dobro je, kar pozdravljajo tudi člani IO, da zveza za nakup deležev ne bo najela posojil ali kakorkoli finančno bremenila oziroma posegala v proračune panog.

Pred smučarsko zvezo so delovno naporni tedni. Naslednji ponedeljek v Planici pričakujejo finalno inšpekcijo Mednarodne smučarske zveze (Fis), ki bo potrdila pripravljenost Slovenije na organizacijo največjega dogodka v zgodovini zimskih športov v državi, svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo v dolini pod Poncami od 21. februarja do 5. marca. Uradni začetek prodaje vstopnic za planiški spektakel bo 21. septembra.

»Reprezentance trenirajo na polno, pogoji so bili dobri, sredstev ni primanjkovalo, tako da lahko z optimizmom zremo v prihodnjo sezono, ki bo sigurno ena od bolj intenzivnih, sicer z nekaj neznankami, kot so, denimo, cenovni udari na organizacijo vseh tekem svetovnega pokala in svetovnega prvenstva. Optimistično in s polno paro,« je dodal Smrekar.

Ob koncu tedna bo v Salzburgu volilni kongres Mednarodne biatlonske zveze (Ibu). Slovenski kandidat za člana v izvršilnem odboru Ibuja je Tim Farčnik, ki je danes prejel podporo izvršilnega odbora SZS.