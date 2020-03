Smučarski skakalci in skakalke bodo dvakrat tekmovali v Lillehammerju

Ljubljana – Zaradi premočnega vetra (do 10 m/s) ter vode v zaletni smučini in na koncu doskočišča so bili norveški prireditelji turneje Raw Air (Surov zrak) prisiljeni odpovedati obe današnji posamični tekmi smučarskih skakalcev in skakalk za svetovni pokal na slovitem Holmenkollnu nad Oslom.



Odpadlo moško preizkušnjo bodo skušali izpeljati jutri v Lillehammerju. Zeleno luč zanjo bodo po uradnem treningu (14.45) prižgali ob 17.15. Na njej bodo nastopili skakalci, ki so se prebili skozi kvalifikacije na Holmenkollnu. Slovenci bodo imeli naslednje štartne številke: 21 – Žiga Jelar, 32 – Domen Prevc, 35 – Timi Zajc, 37 – Anže Lanišek in 42 – Peter Prevc.



V torek bodo nato na veliki Olimpijski skakalnici – kot je bilo tudi predvideno – izpeljali še drugo posamično tekmo (17.00), ki jo bodo začeli po kvalifikacijah (15.45). Tudi odpovedano žensko preizkušnjo v Oslu bodo nadomestili v Lillehammerju.