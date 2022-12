Sofia Goggia na operaciji, že v soboto na štart smuka z vijaki?

Italijanska smučarka Sofia Goggia si je med današnjim smukom v St. Moritzu poškodovala roko. Ob udarcu v vratca si je zlomila drugo in tretjo metakarpalno kost v levi dlani. Nemudoma so jo odpeljali v bolnišnico v Milanu in jo operirali.

»Poseg je povsem uspel, vstavili smo ji nekaj ploščic in vijakov, izdelali pa tudi posebno zaščitno opornico,« je sporočila tričlanska zdravniška ekipa, ki je smučarko operirala. Neustrašna Italijanka je Milano takoj zapustila in se vrnila v St. Moritz, saj si želi že v soboto nastopiti na drugem smuku.

»O tem se bom odločila šele zjutraj,« pravi Goggia, ki je izrazila obžalovanje, da se je zgodila nesreča. »Zadnji treningi so bili odlični. Bila sem pripravljena na zmago, a žal mi jo je bolečina po srečanju z vratci preprečila, nisem mogla pokazati svojega maksimuma. Tega res nisem potrebovala, a vseeno želim čestitati Eleni Curtoni za zmago,« je dejala Sofia Goggia, ki je kljub poškodbi progo presmučala do konca in osvojila drugo mesto.