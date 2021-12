Sova za zmagovite peruti Slovenk

Fantje imajo novoletno turnejo, dekleta silvestrsko. Jasno, v smučarskih skokih. Skakalke se bodo ob prehodu v novo leto merile prvič, tekmi bosta na Ljubnem ob Savinji, naslednje leto naj bi se sicer slovenskemu prizorišču pridružil še Beljak. Letošnje silvestrovo? Jutri bodo ob 16.30 na Ljubnem kvalifikacije, v petek bo ob 16.30 uvodna preizkušnja na silvestrski turneji. V soboto bo še druga, začetek ob 16. uri. Slovenija bo na skakalnici pod Rajhovko kot ekipa zastopana z dvanajstimi posameznicami. Tu je šesterica, ki se je že okronala s točkami za svetovni pokal v letošnji sezoni: Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj, Jerneja Brecl in Nika Prevc. Pridružile pa se jim bodo, seveda že v kvalifikacijah, Tinkara in Katra Komar, Lara Logar, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič in Nika Vetrih. »Pričakujem spektakularno tekmovanje. Močna ekipa smo, želeli bi biti še močnejši. Naša dekleta v tej zimi še niso pokazala vsega svojega znanja, so še dolžnice. Nestrpno pričakujemo prvo zmago Urše Bogataj, prve letošnje stopničke Nike Križnar. To so stopnice, na katere želimo stopiti, da bo zadovoljstvo še večje,« je razmišljal glavni trener Slovenk Zoran Zupančič.

Bogatajeva ima v letošnji zimi eno uvrstitev na drugo mesto in tri na tretje. »Letos bo malce drugače, nekaj novega, česar tekmovalno še nismo imele. Malenkost je sicer navzoča živčnost, a to je nekaj normalnega. Tako ali tako se doma v redu znajdemo. Na torkovem treningu mi je šlo malce slabše, a dva dobra skoka na tekmi bosta vse odtehtala,« je menila Urša Bogataj, ki se bo na silvestrski turneji tako kot fantje na novoletni soočila s tekmovanjem v parih v uvodni seriji.

Urša Bogataj načrtuje na silvestrski turneji še kakšno mesto višje na zmagovalnem odru. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Pod žarometi za švicarje

Ema Klinec je v sezoni 2021/22 zmagala na drugi preizkušnji v Nižnem Tagilu. »Silvestrska turneja je zelo lepa popestritev. Imela sem sproščene treninge, sledim začrtani poti, da ujamem najboljše skoke,« je pojasnila. Skok na zmagovalni oder v olimpijski zimi čaka še Niko Križnar, no, slednja pa je zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v minuli sezoni. »Psihološko in tehnično želim storiti korak naprej. Denimo tehnično pristati v telemarku. Na zadnjih treningih sem vidno napredovala, a po tehnični plati še imam rezerve. Tako imam različne skoke, vsi niso popolni, na tekmi bi rada, za največje zadovoljstvo, prikazala dva lepa,« je s svojega stališča razmišljala Križnarjeva.

Kako pa razmišljajo ljubenski organizatorji? »Veliko naporov in finančnih sredstev smo vložili v vse, prvič bosta preizkušnji pod žarometi, tu je tudi urejena trenerska tribuna. Žalosti pa, ker tudi letos ne bo gledalcev, Ljubno je bila vedno najbolj spektakularna tekma ravno zaradi velikega števila gledalcev,« pravi Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora. Ko smo že pri denarju, skakalke se ob Savinji ne bodo trudile brezplačno. Skupna zmagovalka obeh preizkušenj bo dobila nagrado 10.000 švicarskih frankov, približno 9600 evrov, ob tem bo od organizatorjev prejela še lični kip sove, ki je po Pintarjevih besedah vreden več kot 10 tisočakov, evrov. Srečna bo torej ena, za tekmovanje pa je sicer prijavljenih rekordnih 79 tekmovalk iz 19 držav.