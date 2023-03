Imenitna napoved za tekmo: Timi Zajc najboljši v kvalifikacijah

Smučarji skakalci so na svetovnem prvenstvu v Planici opravili kvalifikacije na veliki skakalnici. Za Slovence so bile zelo uspešne, pričakovano so se vsi uvrstili na tekmo. Timi Zajc se je veselil zmage, in to kar prepričljive. S skokom 136 metrov je za 5,4 točke premagal Poljaka Davida Kubackega (131,5 m).

Tretje mesto je zasedel še en Poljak Kamil Stoch, četrto Norvežan Johann Andre Forfang, peto pa Japonec Ryoyu Kobayashi.

Od Slovencev se je med deseterico uvrstil Domen Prevc, s skokom 131,5 je končal ravno na desetem mestu, Anže Lanišek je bil 13. (127 m), Žiga Jelar pa 21. (129 m). V kvalifikacijah je nastopilo 62 tekmovalcev. Tekma se bo začela v petek ob 17.30 uri.