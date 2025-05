Edmonton visoko premagal Dallas za vodstvo v seriji

Hokejisti Edmonton Oilers so na domačem ledu v Rogers Place Areni napravili pomemben korak proti velikemu finalu lige NHL in boju za prestižni Stanleyjev pokal. V tretji tekmi finala zahodne konference so zanesljivo, s kar 6:1, premagali moštvo Dallas Stars. S to zmago so kanadski Naftarji prvič v tej napeti seriji, ki se igra na štiri zmage, povedli. Trenutni izid v zmagah je 2:1 za Edmonton.

Edmonton je prevlado na domačem ledu pokazal že v prvi tretji, ki jo je dobil z 2:0. V drugem delu igre so gostje iz Teksasa sicer uspeli znižati in nekoliko uravnotežiti potek, saj se je ta tretjina končala z neodločenim izidom 1:1. A v zadnjih dvajsetih minutah so domačini znova pritisnili na plin in s tremi novimi zadetki potrdili visoko zmago za končnih 6:1.

Blestela sta zlasti zvezdnika Edmontona. Kanadski kapetan Connor McDavid je k zmagi prispeval dva zadetka in s svojo predstavo znova dokazal, zakaj velja za enega najboljših hokejistov na svetu. Prav tako uspešen je bil Zach Hyman, ki je mrežo gostov zatresel dvakrat in nadaljuje z odličnimi igrami v končnici.

Pot do vodstva v seriji za Edmonton ni bila lahka. Uvodno srečanje v Dallasu so Naftarji izgubili s 3:6, a so že na drugi tekmi v gosteh pokazali zobe in z zmago 3:0 izid v seriji poravnali.

Zanimivo je, da je ta tekma v ligi NHL potekala skoraj sočasno z drugim velikim hokejskim dogodkom dneva – finalom svetovnega prvenstva elitne divizije v Stockholmu. Tam so hokejisti Združenih držav Amerike po napeti tekmi in zmagi z 1:0 po podaljšku proti Švici osvojili naslov svetovnih prvakov, prvič po letu 1960.

Edmonton in Dallas bosta naslednje srečanje igrala v noči na sredo, ob 2:00 po srednjeevropskem času.