Srčni in nesrečni Jakov Fak ostal brez kolajne

Jakov Fak je bil za konec peti. FOTO: Matej Družnik

Jakov Fak: »Kaj bi bilo, če bi bilo, je brezpredmetno razpravljati. Biatlon je pač sestavljen in streljanja in teka, jaz pa sem zgrešil zadnji strel. V teku enostavno nisem mogel dati več "outputa". Telo ni zmoglo več in to je to.«

Miha Dovžan je zasedel 18. mesto. FOTO: Anze Kacin/AFP

Slab dan Boeja

Skupinski štart:

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 36:27,2 (1)

2. Johannes Dale (Nor) + 10,2 (2)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 12,8 (2)

4. Simon Eder (Avt) 23,1 (1)

5. Jakov Fak (Slo) 30,0 (1)

6. Tarjei Boe (Nor) 33,3 (2)

7. Lucas Hofer (Ita) 39,7 (2)

8. Johannes Thinges Boe (nor) 45,4 (5)

9. Aleksander Loginov (Rus) 50,0 (2)

10. Sebastian Samuelsson (Šve) 59,7 (3)

...

18. Miha Dovžan (Slo) 2:11,3 (2)

Zadnja tekma na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki, skupinski štart na 15 km, je ponujala najlepšo priložnost za slovensko kolajno, toda glavni adutpo zgrešenem strelu na zadnjem strelskem nastopu v teku ni bil kos tekmecem in je zasedel peto mesto.Zmagal je Norvežan, drugi je bil njegov rojak, tretji pa Francozje bil osemnajsti.ni nastopil.Fak je zgrešil samo en strel, in sicer zadnjega na zadnjem streljanju stoje, če ga ne bi in mu ne bi bilo treba v kazenski krog, bi bil gotovo pri kolajnah. Norvežani so bili najuspešnejša reprezentanca SP, osvojili so 14 kolajn, sedem zlatih. Sedem odličij za Francijo.odhaja domov s šestimi kolajnami.Fak je v cilju za zmagovalcem zaostal 30 sekund. Zadnjo tekmo na SP, že svojo sedmo, je začel odlično, tako v prvem kot drugem strelskem nastopu je opravil brezhibno in strelišče po polovici opravljenih strelskih nalog zapustil kot vodilni. Po tretjem strelskem nastopu, ki ga je tudi opravil brez napak, je bil drugi za 24-letnim Laegreidom, po zadnjem postanku pa je bil še vedno za Norvežanom, ki je moral tudi enkrat v kazenski krog. A v teku je Fak nato do cilja popustil in izgubil mesta na zmagovalnem odru, poleg Daleja in Mailleta ga je ugnal še AvstrijecDovžan je na prvem strelskem postanku zgrešil enkrat, v drugem je bil natančen, tako da je bil po polovici tekme na 16. mestu. Zgrešil je nato še enkrat v zadnjem postanku, kar je bilo na koncu dovolj za 18. mesto (+ 2:11). Branilec naslova Norvežanje zadnjo tekmo na SP končal brez medalje, saj je zgrešil kar pet strelov in bil le osmi.