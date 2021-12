Stopničke izgubila z drugim skokom

Avstrijka Marita Kramer (268,9 točke) je zmagovalka druge tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk v Lillehammerju na Norveškem. Na drugem mestu je končala Nemka Katharina Althaus (259,8), domačinka Silje Opseth pa je bila tretja (253,2). Najboljša Slovenka Ema Klinec (252,7) je na četrtem mestu stopničke zgrešila za vsega pol točke.

Ema Klinec je bila po prvi seriji na tretjem mestu, v drugi pa je morala ob Kramerjevi priznati premoč tudi sobotni zmagovalki Althausovi. Za las jo je nato prehitela še domačinka Opsethova.

Bolje je v drugi seriji skočila Nika Križnar (243,4). Najboljša skakalka minule zime je zmogla 136,5 metra, to daljavo druge serije je dosegla tudi Althausova in prevzela vodstvo. Pridobila je dve mesti in bila na koncu sedma. Mesto pred njo je končala Urša Bogataj (244,8). V drugo je skočila 130 metrov, a proti najboljšim danes, dan po tretjem mestu na srednji skakalnici, ni imela možnosti.

Avstrijka Marita Kramer se je danes veselila zmage v Lillehammerju. FOTO: Geir Olsen/AFP

Jerneja Brecl (176,7) je v finalni seriji izgubila eno mesto in na koncu zasedla 18. mesto. Špela Rogelj (168,1) je na koncu prišla do 22. mesta, Nika Prevc (160,0) pa je v drugo nekoliko napredovala in pristala na 25. mesto ter osvojila šest točk ob prvencu na velikih skakalnicah v svetovnem pokalu.

V seštevku za svetovni pokal vodi Kramerjeva s 330 točkami, druga je po novem Althausova z 285, tretja pa je Klinčeva, ki je zbrala 259 točk.

Karavana smučarskih skakalk se prihodnji konec tedna seli v nemški Klingenthal. Tam bosta v petek in soboto na sporedu posamični tekmi.