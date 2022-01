Strmino Streifa je končno preizkusil tudi Marcel Hirscher

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je bil najhitrejši na prvem treningu smuka pred preizkušnjama v kraljevski disciplini za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühlu. Drugi čas sta si delila Italijan Matteo Marsaglia in Avstrijec Matthias Mayer (+0,22). Od treh Slovencev je najboljši nastop uspel najmlajšemu. Miha Hrobat je bil 14. (+1,41).

Šestindvajsetletni Hrobat še nikoli ni bil tako dober na smukaških treningih na Streifu. Pred dvema letoma je v Kitzbühlu z 19. mestom na superveleslalomu posegel po najvišjih uvrstitvi na tem prizorišču ter bil prvič del dvajseterice. Boštjan Kline je poskrbel za 32. čas treninga (+2,42), Martin Čater, ki je smuka v Wengnu končal na desetem in šestem mestu, je vpisal 39. mesto (+3,44).

V četrtek bo sledil še en trening, v petek in soboto bosta na sporedu smukaški preizkušnji, 82. pokal Hahnenkamm pa se bo sklenil v nedeljo s slalomom.

Miha Hrobat je bil najhitrejši Slovenec na današnjem treningu. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Legendarni as pripravil senzacijo

Je pa za dodatno mero medijske pozornosti pred letošnjim smukaškim Wimbledonom, ki bo sicer minil ob strogih omejitvah zaradi novega koronavirusa in z minimalnim številom gledalcev v ciljni areni, poskrbel Marcel Hirscher. Nekdanji avstrijski smučarski zvezdnik je uro pred treningom napovedal, da bo šel na progo kot predtekmovalec. To napoved je tudi uresničil.

»Športna privlačnost osvajanja Streifa je bila vedno na mojem seznamu,« je sporočil Hirscher. Osemkratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v Kitzbühlu ni nikoli tekmoval v smuku. V slalomu in veleslalomu je bil tam osemkrat na odru za zmagovalce, šestkrat na slalomskih stopničkah, od tega je zmagal na dveh slalomih. V kombinaciji slaloma in superveleslaloma je bil drugi oziroma tretji. S Streifom se namerava spopasti tudi na četrtkovem treningu in na obeh tekmah v smuku.

As iz Annaberga, kjer se ukvarja z oddajanjem sob, je 4. septembra 2019 pri vsega 30 letih na novinarski konferenci v Salzburgu napovedal slovo od alpskega smučanja. V karieri je nastopil na 245 tekmah, od tega jih je 138 končal na stopničkah.

Zgolj Ingemar Stenmark jih je v svetovnem pokalu zbral več (155). S 67 zmagami je četrti najboljši v zgodovini svetovnega pokala. Ob osmih velikih je osvojil še 12 malih kristalnih globusov.