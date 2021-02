Superveleslalom spet švicarska domena

Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je dobila tudi drugo superveleslalomsko preizkušnjo za svetovni pokal v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. S četrto zaporedno zmago v tej disciplini si je že skorajda zagotovila mali kristalni globus. Edina slovenska smučarka v Nemčiji Maruša Ferk je bila 20.



Devetindvajsetletna Gut-Behramijeva je slavila zmago s časom 1:17,37 in prišla do 30. zmage v svetovnem pokalu. Od tega jih je bilo 16 v superveleslalomu. S sobotno in današnjo zmago je že zelo blizu malega kristalnega globusa v tej disciplini. Dve tekmi do konca namreč njena najbližja zasledovalka, rojakinja Corinne Suter zaostaja že 195 točk.



Suterjeva je danes s petim mestom ohranila vsaj teoretične možnosti za osvojitev superveleslalomskega seštevka. Toda njena rojakinja Gut-Behramijeva je trenutno v nizu kar štirih zaporednih zmag v tej disciplini, s čimer z velikimi koraki stopa proti tretji skupni zmagi. Doslej je bila najboljša leta 2014 in 2016, ko je edinkrat v karieri osvojila tudi veliki kristalni globus. Z osvojenimi 100 točkami je v skupnem seštevku letošnje sezone znižala zaostanek za tokrat v Garmischu drugo Slovakinjo Petro Vlhovo.

Za Ferkovo druga najboljša uvrstitev sezone

Vlhova je prvič stala na stopničkah v hitrih disciplinah, skupno 41., zmago pa je zgrešila za 28 stotink sekunde. Vse bolj vsestranska slovaška smučarka ima pred zaključnim delom sezone 989 točk, Gut-Behramijeva pa 947. Tretja je prav tako Švicarka Michelle Gisin, ki ima na kontu 807 točk. Tretje mesto je danes osvojila Avstrijka Tamara Tippler, od zmagovalke je bila počasnejša za 0,74 sekunde.



Od Slovenk je bila na startu le Ferkova, potem ko je Ilka Štuhec odpovedala nastope v Garmischu in se pred svetovnim prvenstvom posvetila okrevanju po lažji poškodbi gležnja. Ferkova, ki je bila v soboto na prvi tekmi 25., je tokrat zasedla 20. mesto, za najboljšo Švicarko pa je zaostala 2,05 sekunde.



S tem je prišla do svoje druge najboljše uvrstitve to sezono, potem ko je bila v avstrijskem St. Antonu v superveleslalomu 16.

Naslednja postaja za alpske smučarje bo svetovno prvenstvo v italijanski Cortini d'Ampezzo. Vrhunec letošnje sezone se bo začel prihodnji ponedeljek, 8. februarja, z žensko kombinacijsko preizkušnjo. Domače prvenstvo pa bo izpustila Italijanka Sofia Goggia, ki si je v nedeljo huje poškodovala koleno pri spustu v dolino po odpovedi superveleslaloma v Garmischu.

