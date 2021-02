Superveleslalom za Ilko predvsem priprava na smuk

Superveleslalom pomemben za samozavest

Ilka Štuhec je s svojo ekipo današnji dan izkoristila za trening v 40 minut vožnje oddaljenem Dobbiacu. Jutrišnji superveleslalom ji bo služil kot priprava za sobotni smuk, na katerem bo branila naslov svetovne prvakinje iz Åreja 2019. »Naš osrednji cilj je priti v najboljši možni pripravljenosti na smuk. Jutrišnji štart je zelo pomemben za samozavest in tekmovalni občutek,« je pojasnil trener Stefan Abplanalp.

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo so izvedli žreb za jutrišnja superveleslaloma. Na štartu ženske preizkušnje (z začetkom ob 10.45) so od Slovenk(s štartno številko 23),(30) in(43). Na moški tekmi (13.00) bodo naše barve branili(23),(25),(30) in novinec(37), ki je vskočil namestoZa italijanskimi prireditelji so zaradi obilnega sneženja naporni dnevi in neprespane noči. Novo moško progo z imenom Vertigine (Vrtoglavica), ki so jo pred prvenstvom uporabili zgolj enkrat za državno prvenstvo, bodo morali še utrditi, da se bodo lahko po njej spustili tekmovalci. Žensko progo Olympia delle Tofane, znano s tekem svetovnega pokala, na kateri sta že blesteli Slovenki Ilka Štuhec in, pa so utrdili že pred prvenstvom, a jih čaka odstranjevanje novega snega.Naslov svetovne prvakinje Američanka, ki pa v hitrih disciplinah ni tekmovala že več kot eno leto. Srebrno kolajno si je v tej disciplini pred dvema letoma v Åreju prismučala Italijanka, ki bo domače SP izpustila zaradi nedavne poškodbe. Švicarkaje bila na Švedskem bronasta. Najboljša Slovenka je bila Štuhčeva na osmem mestu.Pred Cortino je v superveleslalomu blestela Švicarka, ki je dobila štiri od petih tekem v svetovnem pokalu. Na uvodnem je zmagala Čehinjaje dobila uvodno preizkušnjo.Med moškimi se je v Åreju 2019 z zlato kolajn ovenčal Italijan Dominic Paris, drugo mesto pa sta si delila Avstrijecin Francoz. Od Slovencev je bil najboljšina 13. mestu.