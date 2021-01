Švicarki domača tekma, le Ferkova do točk

Ilka Štuhec je ostala brez točk. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Vlhova ostaja vodilna

Maruša Ferk ni del slovenske reprezentance. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Bolečine v gležnju

Švicarkae znova med zmagovalkami superveleslalomov. Švicarka je 28. zmago v svetovnem pokalu alpskih smučark osvojila v domači Crans Montani. Drugič po vrsti je za najboljši slovenski dosežek na superveleslalomih poskrbela, ki je s startno številko 39 vpisala 25. mesto (+2,25).je končala na 32. mestu.Izkušena švicarska tekmovalka Gut-Behramijeva je znova našla zmagovite občutke na domačem prizorišču, ki sicer ne sodi med njene najljubše. Vpisala je 14. superveleslalomsko zmago v svetovnem pokalu, drugo po vrsti, po tem ko je bila januarja najhitrejša tudi v St. Antonu.Gut-Behramijeva je lastnica največ superveleslalomskih zmag med še aktivnimi smučarkami. Pred njo so Nemka(16), Avstrijka(17) in Američanka(28). Po številu zmag je tretja najuspešnejša Švicarka v svetovnem pokalu. Pred Gut-Behramijevo sta lez 31 zmagami in nedosegljivas 55.Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala 2015/16 je prišla do druge zmage v sezoni in četrtih stopničk, potem ko je bila tretja na paralelni tekmi v Zürsu. Stopničke so bile v znamenju švicarsko-avstrijsko-italijanskega troboja. Druga je bila Avstrijka(+0,93), tretja Italijanka(+1,02).Gut-Behramijeva (245) se je z zaporedno zmago utrdila na prvem mestu v seštevku discipline. Pred rojakinjovodi za 76 točk. Tretja je Brignonejeva, ki zaostaja zgolj štiri točke za Suterjevo. Zmagovalka prvega superveleslaloma Čehinja, ki je padla na sobotnem smuku, je šla na start in bila danes 15.Tudi po dveh smukih in superveleslalomu v Crans Montani ostaja na mestu vodilne v seštevku zime(861). Na drugem in tretjem mestu sta Švicarki(743) in Gut-Behramijeva (667).Za najboljši slovenski dosežek je presenetljivo znova poskrbela 32-letna tekmovalka iz Blejske Dobrave, ki ni del uradne slovenske reprezentance ter je še poleti in jeseni prek družbenih omrežjih zbirala finančna sredstva in donacije za nadaljevanje kariere. Ferkova je še na drugem superveleslalomu po vrsti bila najboljša Slovenka. Preizkušnjo v St. Antonu je končala na 16. mestu.Štuhčeva je v St. Antonu nastopila s poškodovanim desnim gležnjem. Še na drugem superveleslalomu po vrsti je vpisala ničlo. Njen zaostanek je znašal 3,16 sekunde. Najboljšo trideseterico je zgrešila za 11 stotink. Naslednja ženska postaja bo v torek veleslalom na Kronplatzu. Pred odhodom na februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo pa se bodo specialistke za hitri disciplini ustavile še v Garmisch-Partenkirchnu. Mariborčanka bo na SP prihodnji mesec v Cortini napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku.