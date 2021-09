Tande bo pičlega pol leta po srhljivem padcu v Planici spet tekmoval

Norveški smučarski skakalecse bo manj kot pol leta po grozljivem padcu, ki ga je konec marca doživel na finalu svetovnega pokala 2020/21 na letalnici v Planici, spet podal na tekmo. V soboto in nedeljo se bo namreč udeležil dvodnevne prireditve za celinski pokal v domačem Oslu.»Čudovito bo spet tekmovati, poleg tega na domači skakalnici Midtstubakken. Zagotovo bom užival, zato že komaj čakam, kaj mi bodo prinesli moji skoki,« se 27-letni zvezdnik iz Narvika, sicer član kluba Kongsberg, veseli preizkušenj »2. svetovne lige« konec tega tedna na srednji skakalnici na Holmenkollnu.Da se bo Tande znova preizkusil na tekmi, veseli tudi trenerja. »To je bila za Daniela dolga vrnitev od padca v Planici. Veseli me, da je spet nared za dokazovanje na tekmah. To zanj ne bo nikakršno ogrevanje, Tande je sposoben tudi zmagati,« je presodil Vilberg, ki je v zadnjem obdobju bedel nad Tandejem.To bo prvo mednarodno tekmovanje v smučarskih skokih na Norveškem po marcu 2020, ko so zaradi pandemije novega koronavirusa prekinili turnejo Raw Air (surov zrak). »Hvaležni smo prirediteljem, da bodo omogočili tekmo na domačih tleh,« je še povedal Vilberg.Ob Tandeju bodo pod norveško zastavo v soboto in nedeljo skakali šein