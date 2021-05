Tande izrazil željo po vrnitvi na skakalnice

Norveški mediji poročajo, da smučarski skakalec Daniel-Andre Tande, ki je konec marca grdo padel na finalu svetovnega pokala v Planici, doma dobro okreva. To sta potrdila športni direktor Clas Brede Bråthen in glavni trener Alexander Stöckl.



»Daniel-Andre nima več bolečin, toda kljub temu ne trenira veliko. Pripravlja se po močno prilagojenem programu, dela predvsem določene vaje za moč in opazuje, kako se pri tem odziva njegovo telo,« je razkril Stöckl in večkrat ponovil, da Tande potrebuje predvsem mir. Zato tudi še ni na voljo predstavnikom medijev.



Pred 27-letnim zvezdnikom iz Narvika, nad katerim bedijo različni zdravniki in trenerji, je kajpak dolgo okrevanje, med katerim ne nameravajo prehitevati dogodkov. Kot je zaupal Bråthen, je Tande že izrazil željo po vrnitvi na skakalnice. »O njem nisem slišal nič drugega, kot da je zelo motiviran in da se je trdno odločen prebiti nazaj v svetovni vrh. Če sklepam po tem, kar so mi povedali o njem, to nikakor ni izključeno,« je pristavil športni direktor in dodal, da se je tudi sam že nekajkrat govoril z Danielom-Andrejem. »Dal mi je vedeti, da vse poteka po načrtih,« je še dejal Bråthen.

