Tande prvič javno spregovoril po grozljivem padcu v Planici

Norveški smučarski skakalec Daniel-Andre Tande, ki je grdo padel na marčevskem finalu svetovnega pokala v Planici, je prvič javno spregovoril po grozljivem strmoglavljenju na letalnici bratov Gorišek. Kot je poudaril, se počuti zelo dobro.



»Vse je v najlepšem redu. Začel sem spet normalno trenirati, kar je dobro. Veselim se že vrnitve na skakalnico,« je poudaril 27-letni Skandinavec in izrazil željo, da bi prvi skok po planiškem padcu opravil julija. »Čim bolje bom poskušal izkoristiti ta mesec in si prizadeval priti v kar najboljšo formo, potem pa bomo videli, kaj julija. Če takrat še ne bom nared, pa bom zagotovo dovolj pripravljen najpozneje avgusta,« je prepričan Tande.



Padec si je pogledal v posnetku, drugače pa se ga ne spominja. »Zadnja stvar, ki sem jo ohranil v spominu, je sprehod s sestro in njenim fantom dan pred odhodom v Slovenijo. Ocenjujem, da je to dobro. Verjetno je za druge fante težje, saj so videli moj padec in ga imajo še vedno pred očmi,« je presodil norveški as. Pri padcu si je poškodoval pljuča in si dodobra nalomil ključnico, ki so mu jo spet učvrstili z desetimi vijaki.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: