Tek na smučeh: odličen šport za razgibavanje celega telesa

Preverite, zakaj je ta vadba tako zelo koristna, kam v Sloveniji se lahko odpravite ter kakšno opremo zanjo pravzaprav potrebujete. Katere mišice so med vadbo dejavne? Kot že omenjeno, so med tekom na smučeh dejavne mišice praktično celega telesa. Med premikanjem si pomagate z mišicami nog, dodatno hitrost pa dobite tudi z uporabo mišic rok. Mišice trupa pa skrbijo za pravilno držo in ohranjanje ravnotežja. Ker dejavnost ni tako zelo intenzivna in ne obremenjuje pretirano zgolj ene skupine mišic, jo brez težav lahko opravljate tudi več ur. Šport je prav zato izjemno priljubljen pri ljudeh, ki si želijo okrepiti celo telo in hkrati izgubiti nekaj odvečnih kilogramov. Z uro vadbe povprečno porabite 475 kcal, ob težjih vzponih pa lahko porabite kar 1000 kcal v eni uri! Z vadbo svoje telo natreniramo in pripravimo tudi na številne druge dejavnosti. Harrison Schmitt, eden od članov posadke Apollo iz leta 1972, je celo izjavil, da je tek na smučeh popoln trening za hojo po luni. Vadba, primerna za vse starosti Velika prednost teka na smučeh je tudi ta, da je primerna praktično za kogar koli. Šport je primeren za mlajše in tudi starejše ljudi ter za različne ravni telesne pripravljenosti. Ker je tek na smučeh tehnično manj zahteven kot smučanje, ga tudi hitreje usvojite in je zato odlična izbira tudi, če zimskih športov še ne obvladate. Če tudi vi šport šele spoznavate, preverite, kako in kje začeti dejavnost. Varen šport Tek na smučeh velja za enega najvarnejših športov. Kot že rečeno, med vadbo ne obremenjujete nobenega dela telesa prav posebej. Pri smučanju so denimo precej obremenjena stopala in kolena, pri teku na smučeh pa ni tako, zato je tudi tveganje za poškodbe veliko manjše. Tek na smučeh je primeren za mlade in starejše, saj je zelo varen šport. FOTO: Hervis

Oprema za tek na smučeh

Da bi bila dejavnost čim bolj udobna, varna in učinkovita, je pomembno, da si zagotovite kakovostno opremo. Med nepogrešljivo opremo za tek na smučeh uvrščamo:

tekaške smuči,

čevlje za tek na smučeh,

palice za tek na smučeh,

oblačila,

dodatno opremo: rokavice, kapo, očala …

Tekaške smuči

Smuči so vaš stik s podlago in so tiste, ki vam omogočijo premikanje. Pri klasični tehniki izberite smuči, ki so 15–20 cm daljše od vaše višine. Če se odločite za drsalno tehniko, pa izberite take, ki so 10–15 cm daljše od vaše višine.

Čevlji za tek na smučeh

Obutev je eden najpomembnejših delov opreme. Vašemu stopalu zagotavlja stabilnost in preprečuje poškodbe stopal ter gležnjev. Svetujemo, da izberete nizke čevlje ali gležnjarje, ki zagotavljajo nemoteno gibanje in varno premikanje.

Palice za tek na smučeh

Čeprav morda na prvi pogled palice delujejo precej nepomemben del opreme, ni povsem tako. Prav s palicami omogočite ravnotežje ter hitrejše in učinkovitejše premikanje. Sploh če dejavnost šele spoznavate, je pomembno, da izberete palice, ki imajo dober oprijem in vas tako z drsenjem ne bodo ovirale med premikanjem.

Oblačila

Ključno je, da si zagotovite topla, nepremočljiva in udobna oblačila. Tako boste lahko v mrazu tudi več ur, ne da bi se pri tem prehladili. Hkrati pa primerna oblačila omogočajo tudi udobnejše premikanje in posledično učinkovitejšo vadbo. Kakovostna oblačila boste imeli več let, pred odhodom na vadbo pa si oblecite več plasti in se pozneje po potrebi slecite.

Dodatna oprema

Med dodatno opremo uvrščamo kapo, šal, rokavice, sončna očala ter številne druge pripomočke, ki zagotavljajo udobnejšo in varnejšo dejavnost. Izberite opremo, ki je topla, praktična in udobna ter tako poskrbite za čim večjo zabavo in sprostitev med tekom po zasneženih progah.

Spomnimo se tudi na primerno hidracijo! Prepogosto pozabimo, da tudi v mrzlih zimskih dneh ob fizični dejavnosti zelo hitro dehidriramo, saj je mrzel zrak po navadi zelo suh in tako še hitreje odvaja vlago med dihanjem. S seboj vzemimo dovolj vode, koristen pa je tudi kakšen športni napitek, ki nam vrne vse z dejavnostjo izgubljene elektrolite.

Dobre proge za tek na smučeh najdemo po vsej Sloveniji. FOTO: Hervis

Kam se odpraviti na tek na smučeh?

V Sloveniji imamo vse več prog, primernih za tek na smučeh. Med najbolj znane in priljubljene lokacije uvrščamo Pokljuko, Kranjsko Goro, Nordijski center Planica, Roglo, Bohinj, Jezersko, Rateče ter Pohorje. Številne lokacije ob tem nudijo možnost tudi drugih dejavnosti, kot je smučanje ali smučarski skoki, po dejavnem dnevu pa se lahko sprostite v bližnjih wellness centrih.

