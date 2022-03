Therese Johaug končuje kariero

Trintridesetletna norveška smučarskotekaška zvezdnica Therese Johaug bo končala športno pot. Tako je štirikratna olimpijska zmagovalka, tri zlata je dobila v Pekingu, prej je bila najboljša le s štafeto leta 2010 v Vancouvru, napisala na instagramu. Štirinajstkratna svetovna prvakinja bo sicer za slovo jutri v svetovnem pokalu na Holmenkollnu nastopila na 30 km v klasični tehniki.

»Leta 2011 sem v Oslu zmagala na svetovnem prvenstvu v teku na 30 km, to je bila moja prva velika zmaga v članski kategoriji in začetek avanture, ki me je pripeljala do uspehov, za katere si nisem mislila, da jih bom dosegla. V mnogih pogledih se zdi, kot da se bo krog zdaj sklenil, ko bom v soboto stala na štartni črti na 30 km na Holmenkollnu. Resnično si ne želim, da bi se ta pot končala, vendar menim, da je napočil čas, da počnem druge stvari, kot pa da v tek na smučeh vlagam ves svoj polni delovni čas,« je zapisala Johaugova.

»Zaradi vojne v Ukrajini se lahko mnogi počutijo brezpomembno, moje srce je tudi z ukrajinskim narodom, ki se bojuje za svojo svobodo. Glede na to, se veselim zadnjega boja doma z norveško zastavo na prsih in sem hvaležna za vse, kar mi je dal šport,« je dodala. Olimpijske igre v Pjongčangu leta 2018 je sicer morala izpustiti, saj je prestajala kazen zaradi dopinškega prekrška v povezavi s snovjo klostebol, anaboličnim steroidom. Zanimivo je, da je Therese Johaug leta 2019 zmagala na norveškem prvenstvu v atletiki v teku na 10.000 m, lanskega maja je le za osem sekund zgrešila normo za nastop na letnih olimpijskih igrah v Tokiu.