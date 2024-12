Therese Johaug vrnila udarec švedskemu novinarju (VIDEO)

Norveška zvezdnica Therese Johaug se je po lanskem porodu v šampionskem slogu vrnila v tekaško smučino. Potem ko si je prejšnji konec tedna v Ruki pritekla drugo in četrto mesto, je danes prepričljivo v svojo korist odločila 10-kilometrsko preizkušnjo v prostem slogu v Lillehammerju.

»Zelo sem vesela. S tem uspehom sem si uresničila sanje. Če sem iskrena, nisem verjela, da lahko še pred božičem zmagam. Ker mi je to zdaj uspelo na domači tekmi, sem toliko bolj srečna,« ni skrivala navdušenja 36-letna Norvežanka, ki je za 11,4 sekunde prehitela drugouvrščeno rojakinjo Heidi Weng. Premoč domačih tekačic je s tretjim mestom dopolnila Astrid Øyre Slind (+ 43,2).

Ob tem je Johaugova, ki se je po debelih dveh letih in pol spet zavihtela na najvišjo stopnico zmagovalnega odra, izkoristila priložnost in se oddolžila Švedu Tomasu Pettersonu, novinarju časnika Expressen. »Ljudje so govorili, da sem poraženka. Zdaj pa sem zmagovalka. Tako sem vrnila udarec Pettersonu,« norveška tekaška kraljica ni pozabila kritičnih besed, ki jih je o njej zapisal omenjeni švedski novinar.

Edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc je z zaostankom 3:45,9 minute pristala na 53. mestu, medtem ko se je Eva Urevc odpovedala svojemu nastopu.