Timi Zajc in Domen Prevc razred zase v Oberstdorfu

Superekipna tekma dvojic v smučarskih poletih v Oberstdorfu je zanesljivo pripadla Sloveniji, ki sta jo zastopala rojena letalca Timi Zajc in Domen Prevc. Slovenska orla sta zasenčila konkurenco na letalnici Heinija Klopferja. Druga je bila Norveška, tretja pa Avstrija. Norveška je zaostala 23,2 točke, Avstrija pa 28,8 točke.

Vse je bilo v znamenju slovenskega para. Zajc je v prvi seriji poletel 223 metrov, Prevc le pol metra manj z dve mesti nižjega zaletišča. V finalu je Zajc prikazal polet dneva z 233,5 metra, Prevc pa z 229 m zanesljivo ubranil zmago. Četrta je bila Japonska, peta Poljska in šesta Nemčija.

Timi Zajc je spet v super formi. FOTO: Christof Stache/AFP

To je bila tretja tekma parov v tej sezoni. V Wisli sta zmagala Anže Lanišek in Lovro Kos, v Lake Placidu pa Michael Hayböck in Stefan Kraft. Na Bavarskem bosta v soboto in nedeljo posamični tekmi. V kvalifikacijah bodo nastopili še Lovro Kos, Peter Prevc in Žak Mogel. Karavana se bo ob koncu sezone ustavila še v Vikersundu in v Planici.

Domen Prevc in Timi Zajc sta dosegla 116. zmago slovenskih smučarskih skakalcev v svetovnem pokalu.

To je bila prva superekipna tekma na letalnicah in z dvema namesto treh serij. Domen Prevc je ostal rekorder letalnice, 242,5 m je skočil 20. marca 2022, je poročala STA.

Domen Prevc je nepremagljiv ob koncu sezone. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Izidi:

1. Slovenija 884,5 točke

(Timi Zajc, Domen Prevc)

2. Norveška 861,3

(Kristoffer Eriksen Sundal, Johann Andre Forfang),

3. Avstrija 855,7

(Michael Hayböck, Stefan Kraft)

4. Japonska 845,2

5. Poljska 837,8

6. Nemčija 828,5

Pokal narodov:

1. Avstrija 4820

2. Nemčija 3697

3. Slovenija 2923