Timi Zajc razred zase na državnem prvenstvu v Planici

Timi Zajc, ki je minulo soboto navdušil s tretjim mestom na tekmi za svetovni pokal v Engelbergu, je novi prepričljivi državni prvak v smučarskih skokih. Na Bloudkovi velikanki v Planici je 21-letni član SSK Ljubno BTC zanesljivo opravil z vsemi tekmeci, potem ko je imel v obeh serijah najboljši dosežek (137,5 m in 135 m).

S srebrno kolajno se je ovenčal Ilirijan Lovro Kos (138 m in 136,5 m), ki je za Zajcem zaostal za 11,9 točke, bronastega Ceneta Prevca (128 m in 136 m) pa je od zmagovalca ločilo že 23,3 točke. Lanski državni prvak Anže Lanišek (129 m in 129 m) se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Za 25-letnim članom SSK Mengeš, ki je kot najboljši Slovenec ta čas četrti tudi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, sta se zvrstila Anže Semenič (129,5 m in 132,5 m) in Peter Prevc (123,5 m in 134 m).

Rezultati državnega prvenstva v Planici (HS-138) – člani: 1. Zajc (Ljubno BTC) 306,8 (137.5, 135), 2. Kos (Ilirija) 294,9 (138, 136.5), 3. C. Prevc (Triglav) 283,5 (128, 136), 4. Lanišek (Mengeš) 269,2 (129, 129), 5. Semenič (Tržič FMG) 268,0 (129.5, 132.5), 6. P. Prevc (Triglav) 258,9 (123.5, 134).

Urša Bogataj je zmagala med dekleti. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Urša Bogataj za 9,9 točke ugnala Emo Klinec

Med dekleti je bila najboljša Ilirijanka Urša Bogataj (131,5 m in 132,5 m), ki je za za 9,9 točke preskočila drugouvrščeno Emo Klinec (127 m in 129 m). Na tretje mesto se je uvrstila branilka naslova državne prvakinje Nika Križnar (127,5 m in 129 m), ki je za zlato Bogatajevo zaostala za 11,5 točke.

Na četrtem mestu je pristala Špela Rogelj (121 m in 123,5 m), peta je bila Jerneja Brecl (122,5 m in 119 m), najboljšo šesterico pa je zaokrožila Nika Prevc (120,5 m in 118,5 m).