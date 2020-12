Timi Zajc prejel rdeči karton za pot v Švico

Kdo bi si mislil, da bo javna kritika, ki jo je Timi Zajc po prvem »polčasu« posamične tekme na 26. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici uperil proti glavnemu trenerju slovenske skakalne vrste Gorazdu Bertonclju, sprožila takšen plaz, kakršnega v prejšnjem tednu niso niti obilne snežne padavine v gorah okrog letalnice bratov Gorišek. Afera je na žalost zasenčila sicer vrhunsko pripravljeno tekmovanje in imenitno predstavo najboljših letalcev na smučeh.



Vse se je začelo v petek zvečer, ko je Timi Zajc, ki je po uvodnih dveh serijah posamične tekme, po katerih je bil šele na 27. mestu, prek družbenega omrežja instagram zahteval, da glavni trener prevzame odgovornost za slabe slovenske nastope. Vodilni možje v naših skokih s predsednikom zbora in odbora Ljubom Jasničem, vodjo strokovnega sveta Jelkom Grosom in vodjo panoge Gorazdom Pogorelčnikom na čelu so nemudoma staknili glave ter na selektorjevo pobudo 20-letnemu upu iz SSK Ljubno BTC odvzeli akreditacijo in ga poslali domov.



Zajcu, ki je moral prejšnjo zimo v posebnem seštevku poletov priznati premoč zgolj avstrijskemu zvezdniku Stefanu Kraftu, ni bilo treba dvakrat reči, da se je poslovil od ljudi, s katerimi noče več sodelovati. Hitro je pospravil svoj kovček in se še hitreje odpeljal proti domačim Hramšam v občini Žalec.



Od doma je potarnal nad slabo komunikacijo na relaciji trener–tekmovalci ter pribil, da so mu oprali možgane. Med drugim je zaupal tudi, da so se reprezentančni kolegi že spomladi strinjali, češ da tako ne gre več naprej, da je sam že razmišljal o svoji ekipi in da bo iskal pravico na sodišču ter poskušal zadevo rešiti s pomočjo odvetnikov ...

Kdo bo vodil moštvo v Švici?

Kmalu po Zajcu je v soboto dopoldne planiški mehurček zapustil tudi Bertoncelj, pred novinarje pa je po sestankih, ki naj bi trajali pozno v noč, stopil Jasnič in obžaloval slabe novice.



»Zelo težko mi je pri srcu, ker se je to zgodilo prav tu v Planici, pred ljudmi, ki so pripravili to tekmovanje, in pred vsemi, ki imajo radi smučarske skoke. A morali smo se odločiti, kakor smo se. Vodstvo je na podlagi etičnega kodeksa in pravilnikov, ki jih imamo, podprlo odločitev trenerja Gorazda Bertonclja in vodje panoge Gorazda Pogorelčnika,« je pojasnil predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).



Kot je še pristavil, se bodo že danes sestali člani strokovnega sveta in poskušali rešiti, kar se še rešiti da.



»Potem se bomo odločili, kako naprej,« je dodal Jasnič, ki daje le malo možnosti za to, da bi delo selektorja nadaljeval 44-letni Kranjčan. Glede na to, da je Bertoncljev pomočnik Robert Hrgota minuli konec tedna uspešno prestal ognjeni krst v vlogi glavnega trenerja – na posamični tekmi je Anže Lanišek s 17. mesta skočil na dvanajsto, Bor Pavlovčič je zadržal dvajseto, Domen Prevc pa je s 23. napredoval na 21., na ekipni preizkušnji pa je omenjena trojica, okrepljena s Petrom Prevcem, izvlekla zdajšnji maksimum s četrtim mestom –, je pričakovati, da bo do nadaljnjega ekipo vodil 32-letni Velenjčan.



»Fantje so pokazali, da so pravi športniki. Ko je bilo težko, so stopili skupaj, ostali osredotočeni in se borili do zadnjega. Najbolj všeč mi je, da smo našim navijačem vlili celo kanček upanja, da lahko morda posežemo po kolajni, kar je bilo še pred 24 urami videti kot misija nemogoče,« je poudaril Hrgota in na vprašanje, ali se v tej vlogi vidi tudi v prihodnje, odvrnil: »Vem, da sta pred vodstvom dva težka dneva, verjamem pa, da se bodo odločili pravilno in umirili glave ...«



Dokončna odločitev o tem, kdo bo na trenerskem stolpu zamahoval z zastavico na naslednji postaji svetovnega pokala konec tedna v Engelbergu, bo predvidoma padla jutri zvečer. Znano pa je že, da bo naša ekipa v Švico odpotovala brez kaznovanega Zajca.



Strokovno vodstvo je namreč odločilo, da bodo pod »Goro angelov« leteli Lanišek, Pavlovčič, Tilen Bartol, Rok Justin ter vsi trije bratje Prevc – Cene, Domen in Peter.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: