Tina Maze: Ni odločal Livio Magoni, temveč Andrea Massi

Petra Vlhova je prva Slovakinja z velikim kristalnim globusom v alpskem smučanju. FOTO: Matej Družnik/Delo

Resda se je spustil zastor nad tekmovalno dogajanje na belih strminah, toda nekatere zanimivosti bodisi iz finiša predolimpijske sezone bodisi iz njenega zakulisja po koncu še vedno odmevajo. In tako je tudi s, Slovakinjo, ki se je domov vrnila s prvim kristalnim globusom v alpskem smučanju za to deželo. Navdušenju med številnimi privrženci temnolaske – o njihovi pripadnosti in glasni podpori smo se lahko dodobra prepričali na lanskoletni Zlati lisici v Kranjski Gori – ni bilo konca, poseben sprejem je za šampionko pripravila tudi predsednica državeDo tu vse lepo in prav, močno pa so nato odmevale besedetrenerja Vlhove, o njeni trmi in neugodnem značaju, o katerem je spregovoril v italijanskem tisku. Slovakinja se javno na trenerjeve besede ni odzvala, novinarji v njeni domovini že namigujejo na ločitev uspešne naveze in nemara celo Magonijev odhod k največji Petrini tekmici – ŠvicarkiNa današnjih spletnih straneh slovaških medijev pa so zapisali tudi besede naše upokojene šampionke, ki jo je prav tako nekoč treniral Magoni. »Vendar on ni imel glavne besede, na koncu je o vsem odločal Andrea Massi,« je poudarila v intervjuju italijanskemu novinarjunekdanjemu smučarskemu reprezentanti. Najbolj brani slovaški dnevnik Novy Čas je že napovedal poseben pogovor z našo najboljšo smučarko doslej. V omenjenem italijanskem zapisu pa so pod Tatrami predvsem odmevale naslednje Tinine besede: »Mi – mislim na Slovence kot tudi Slovake – smo ob nastalih težavah navajeni spustiti glavo in se še bolj trdo lotiti dela. Pri Italijanih je drugače. Oni se veliko pogovarjajo, le z odpritm pogovorom lahko skupaj napredujete.«