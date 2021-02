Tiril Eckhoff še do tretjega zlata

Norveška biatlonka Tiril Eckhoff je po zmagi na sprinterski preizkušnji slavila tudi na zasledovanju na 10 km in po zmagi Norveške v mešani štafeti osvojila še tretje zlato na svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Drugo mesto je zasedla Avstrijka Lisa Theresa Hauser (+ 17,3/1), tretja pa je bila Francozinja Anais Chevalier-Bouchet (+ 33,0/2).



Najboljši tekmovalki v sprintu, Eckhoffova in Chevalier-Bouchetova sta po dveh streljanjih ohranili prvi dve mesti, iz ozadja pa sta sprva pritiskali predvsem Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland in Nemka Franziska Preuss, ki sta takrat še ostali v boju za odličja.



V močnejšem vetru je bilo ob streljanju v stoje pričakovati več napak in premikov po razpredelnici, a sta Eckhoffova in Chevalier-Bouchetova vseeno še tretjič skupaj odšli s strelišča. Hitro pa sta se naprej prebijali Hauserjeva in branilka naslova v tej disciplini, Italijanka Dorothea Wierer. Na koncu je Wiererjeva pristala na nehvaležnem četrtem mestu.



Norvežanka, ki je pred tem zgrešila dvakrat, je v četrtem krogu pobegnila v teku in na zadnjem streljanju pokrila vseh pet tarč, s čimer se je še tretjič na Pokljuki okitila z zlato kolajno.



Z devetega mesta po sprintu je na drugo po le eni strelski napaki in odličnem teku napredovala Hauserjeva, ki je v zadnjem krogu prehitela Francozinjo. Z avstrijsko zasedbo ima še srebro iz mešane štafete. Chevalier-Bouchetova je po drugem mestu na sprintu z bronom prav tako osvojila drugo kolajno na tem SP.



Slovenk po slabšem sobotnem nastopu v sprintu ni bilo na startu. V ponedeljek bo na Pokljuki prost dan, v torek in sredo pa bosta na vrsti obe posamični tekmi. Ženske se bodo v torek pomerile na 15 km, moški pa dan kasneje na 20 km.

