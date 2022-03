Fillon Maillet ne popušča, Eckhoffova slavila prvič v sezoni

Tiril Eckhoff si je na zadnjem strelskem postanku sicer privoščila dve napaki, a pred tem ustvarila dovolj zaloge za prepričljivo zmago, prvo v sezoni in 23. v karieri. Kaj vse je v zasledovanju možno, je dokazala italijanska šampionka Dorothea Wierer, ki je šla v tekmo kot 17., nato pa podrla vseh 20 tarč in po napaki zmagovalke sobotnega šprinta Nemke Denise Herrmann osvojila celo drugo mesto. Herrmannova, ki se je v kazenskem krogu zavrtela trikrat, je bila tretja.

V svetovnem pokalu vodi Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je tekmo končala na četrtem mestu in ima pred Švedinjo Elviro Öberg zdaj 97 točk prednosti.

Edina Slovenka Polona Klemenčič je pokazala slabo predstavo. Zgrešila je kar sedem tarč in s 50. nazadovala na 58. mesto. Prehitela je le eno tekmovalko. Bolje je šlo koroški Slovenki Dunji Zdovc, ki je Avstriji priborila 10. mesto.

Fillon Maillet dobil tudi zasledovanje

Najboljši biatlonec zimskih olimpijskih iger v Pekingu Francoz Quentin Fillon Maillet tudi marca ne popušča. V nedeljo je sobotni zmagi v šprintu dodal še prepričljivo zmago v zasledovanju. Storil je tudi odločilen korak k osvojitvi skupnega seštevka svetovnega pokala, saj ima pet tekem pred koncem 174 točk prednosti pred prvim zasledovalcem.

Drugo mesto je presenetljivo osvojil Nemec Erik Lesser, 12. po šprintu, tretje pa Italijan Lukas Hofer, v soboto osmi. Dolgo je na tekmi vse kazalo na dvoboj olimpijskega prvaka Fillon Mailleta in lanskega svetovnega prvaka s Pokljuke Emiliena Jacquelina, ki se borita tudi za skupno zmago v pokalu.

Skupaj sta prišla na tretje streljanje, ko je moral Jacquelin v kazenski krog, a mu je nato isto ponudil Fillon Maillet, ki je zgrešil zadnji 20. strel. A zgrešil je tudi Jacquelin, kar so izkoristili Lesser, Hofer in Norvežan Vetle Sturla Christiansen, ki so drugega Francoza v smučini ujeli.

V zadnjem krogu se je izkazalo, da je Jacquelin tekmo prehitro začel, zato je zdrsnil na četrto mesto, za drugo pa sta se udarila Lesser, ki se po sezoni poslavlja od biatlona, in Hofer. Pol sekunde hitrejši je bil Nemec in dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni.

Slovenski tabor je vnovič ostal brez točk svetovnega pokala. Klemen Bauer je bil blizu, na 41. mestu je bil od točke oddaljen devet sekund, izgubil pa jih je na strelišču, saj je zgrešil kar pet tarč. Rok Tršan je bil s puško nenatančen dvakrat in zasedel 50. mesto. Iz Kontiolahtija se biatlonska karavana seli v Otepaeae v Estonijo, teden dni kasneje pa bo veliki finale v Oslu.