To ni šport, temveč neprestani boj za težo

V nadaljevanju preberite:

Danes in jutri se bo z dvema posamičnima tekmama za dekleta (obe ob 12. uri) in fante (16) v poljski Visli začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenski tabor pričakuje zimsko tekmovalno sezono zelo ambiciozno, zato pa mora biti vse urejeno, kot je treba. Telesna teža skakalcev in skakalk je bila vedno polemična tema. Ko so pred leti nemškega tekmovalca Franka Löfflerja zaradi nediscipline izključili iz reprezentance, se je ta želel maščevati. »Vsi v ekipi so prisiljeni stradati. To je nenehen teror. To ni šport, temveč boj za težo. Prej so bili skakalci veseli, danes tavajo kot duhovi. Le čakam, da bo kdo od njih omedlel na skakalnici,« je takrat dejal.