Trk v štartna vratca brez posledic

Slovenska deskarja Gloria Kotnik in Žan Košir sta na ekipnem paralelnem slalomu v Winterbergu, na prvi tekmi svetovnega pokala alpskih deskarjev v sezoni, zasedla šesto mesto. Slovenca sta se na progo Poppenberg odpravila trikrat. V predkrogu sta bila prepričljivo boljša od poljske dvojice Mikolaj Rutkowski/Maria Chyc, v prvem pa je po nekaj težavah Koširja (zaletel se je v štartna vratca in nato lovil ter uspešno ujel tekmeca Kanadčana Arnouda Gaudeta) stvari na svoje mesto postavila Kotnik, ki je bila boljša od Megan Farrell.

V četrtfinalu je Košir brez napak in z lepo prednostjo končal dvoboj proti lani enemu boljših slalomistov, Avstrijcu Arvidu Aunerju. Vse do zadnjih vrat je kazalo na slovensko uvrstitev v polfinale, a je ekipa po manjši napaki Glorie Kotnik proti Avstrijki Claudii Riegler ostala brez nje. Slovenska dvojica je tako končala tekmovanje in zasedla šesto mesto. Zmagala sta Švicarja Gian Casanova in Ladina Jenny pred Avstrijcema Andreasom Prommeggerjem in Danielo Ulbing ter Poljakoma Oskarjem Kwiatkowskim in Aleksandro Król.

»Lepa uvrstitev ter predvsem odlične vožnje! Te so lep obet pred kvalifikacijami za posamično tekmo, na katerih se bosta Glorii Kotnik in Koširju pridružila še Tim Mastnak in Rok Marguč,« je dejal strokovni vodja paralelnih disciplin Jure Hafner.