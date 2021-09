Tudi v Pekingu ne bo navijaškega vzdušja

Peking bo prvo mesto, ki bo gostil tako poletne kot zimske OI. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Med zimskimi olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami v Pekingu prihodnje leto zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo gledalcev izven Kitajske, so sporočili iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).MOK je obenem sporočil, da cepljenim športnikom ne bo treba opraviti obvezne tritedenske karantene ob prihodu na Kitajsko. Izjema je le upravičena zdravstvena izjema, ki bi jo priložili športniki.Medtem ko na Japonskem z izjemo določenih krajev (kolesarske preizkušnje pod vznožjem gore Fuji) na tekmovališčih ni bilo ne tujih ne domačih gledalcev, bodo na zimskih olimpijskih igrah lahko na tribunah sedeli le tisti, ki živijo znotraj kitajskih meja, bodisi so to domačini ali tujci.Zimske olimpijske igre bodo v Pekingu med 4. in 20. februarjem, paraolimpijske pa med 4. in 13. marcem 2022.