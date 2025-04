Tudi v skokih rumeni in rdeči kartoni

Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije Gorazd Pogorelčnik se je v petek udeležil srečanja podkomiteja za opremo in razvoj pri mednarodni smučarski zvezi Fis. Kot je pojasnil v pogovoru za STA, so v Pragi večji del razpravljali o spremembah protokolov merjenja dresov. Cilji so manj diskvalifikacij, več zaupanja in bolj poštena tekmovanja.

Pogorelčnik je za STA že konec marca na finalu sezone svetovnega pokala smučarskih skokov v Planici dejal, da so na sestanku razglabljali o predlogih, ki bi izboljšali protokole merjenja dresov. Že takrat je dejal, da se bodo ti spremenili, ne bo pa prišlo do sprememb samih pravil.

V dolini pod Poncami je bil sestanek namenjen predlogom, do Prage pa so imeli čas za razmislek, katerega od teh podpreti. V češki prestolnici sicer niso razpravljali o norveški aferi prirejanja dresov med svetovnim prvenstvom v Trondheimu, je pa to bila osnova, da so govorili o spremembah protokolov merjenja. Za prihajajočo olimpijsko sezono je tako podkomite sprejel nekaj novih pravil, kar se tiče merjenja in meritvenih protokolov.

»Cilji srečanja so bili, da bodo tekmovanja bolj poštena kakor v preteklih sezonah, da je manj diskvalifikacij. Če se bodo ti protokoli striktno izvajali, ne vidim težav, po mojem mnenju že zdaj nismo imeli slabih pravil. Seveda je bil problem, da je na startu vsako tekmo 50 tekmovalcev, za pregled enega tekmovalca pa potrebuješ približno 15 do 20 minut, tako da lahko na tekmo pregledaš pet, šest tekmovalcev. To pa je potem težko kontrolirati,« je pojasnil Pogorelčnik.

Delali so na tem, da bo kontrola bolj razumna, da bo manj ugibanj, več zaupanja tako med ekipami samimi kot tudi med ekipami in predstavniki Fis ter da ne nazadnje zmagajo tisti, ki so najboljši.

Na srečanju je vsaka država podala nekaj predlogov. Slovenija je med drugim predlagala, da se še enkrat opravijo bazične meritve. »To pomeni, da se tiste osnovne meritve, ki jih opravljaš s 3D skenerjem, dolžino roke, noge, razkorak, velikost stopala..., še enkrat izvedejo. Da tekmovalci niso samo kontrolirani, ampak tudi premerjeni že pred začetkom periode in čipiranjem dresov, saj to ponuja manjše možnosti, za kakršnokoli diskvalifikacijo,« je nadaljeval Pogorelčnik.

Dodal je, da pri tem predlogu še niso prišli do dokončne odločitve, sicer pa bo o vseh predlogih razpravljal še komite za smučarske skoke pri Fis, ki se bo maja sestal na Portugalskem.

FOTO: Matej Družnik

Več bo jasnosti tudi v primeru diskvalifikacije. »Javno bo objavljeno, za kakšno diskvalifikacijo gre. Do zdaj je pisalo recimo 'dres' in to je bilo vse. Zdaj bo čisto natančno pisalo, kaj se je zgodilo, da bo tudi javnost seznanjena, če pride do takšnega primera.«

Pogovarjali so se tudi o uvedbi rumenih in rdečih kartonov ter strožjih kazni. »Precej natančno se bo definiralo, kdaj gre za neko nenamerno in kdaj za namerno kršitev. Če bo recimo obseg prevelik za centimeter, dva potem tekmovalec zaradi tega najverjetneje ne bo diskvalificiran. Mora pa biti v pravilih čisto definirano, kaj pomeni rumeni karton in potem drugi rumeni ali direktno rdeči. Na osnovi tega se bo odločalo, ali je tekmovalec diskvalificiran samo iz tistega tekmovanja ali bo imel kakšno daljšo prepoved nastopa za hujše kršitve, kot je to v nogometu.«

Kar se tiče omejitve dresov, ki so jih v lanski sezoni lahko skupaj imeli 10, so potrdili predlog, da se v začetku nove sezone uporabljata dva dresa, še en pred novoletno turnejo in dva za olimpijske igre, torej skupaj največ pet dresov. Za OI dresa prav tako ne smeta imeti sponzorjev.

Slovenija je na srečanju predstavila še en predlog, in sicer da vsak tekmovalni vikend pri kontroli prisostvuje eden izmed predstavnikov nacije, bodisi iz trenerskega štaba ali kdo drug, ki ga nacija delegira. »Predlog sicer ni šel skozi, je pa šel skozi modificiran predlog, da se kontrolna soba ojača še z enim dodatnim, nevtralnim človekom, ki ni iz vrst Fisa ali posameznih ožjih nacionalnih sistemov. Tako da dodatna oseba bo v kontroli.«

Ob vsem tem je ostalo odprtih še kar nekaj vprašanj, tudi o hranjenju dresov s strani mednarodne zveze. »Pri tem smo se pogovarjali, da bi za večja tekmovanja oziroma za tista, ki trajajo dlje časa, kot so novoletna turneja, OI ali SP, Fis hranila drese in da se jih neposredno vrača pred samimi tekmovanji.«

»Verjetno pa to ne bo šlo iz vikenda v vikend, Fis je naštel kar nekaj razlogov, čeprav smo enoglasno glasovali, da gre za dober predlog,« je še povedal Pogorelčnik in dodal, da bodo o tem predlogu še govorili v prihodnje.