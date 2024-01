Ko se še avstrijski komentator vpraša: Le kaj je s tema dvema Slovencema?

V nadaljevanju preberite:

Kakšen zgodovinski rekord bi lahko na današnji tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Szczyrku izboljšal avstrijski šampion Stefan Kraft, koga je imenoval za skakalnega boga, kakšne težave so ga nazadnje pestile v Visli, kjer je moral priznati premoč zgolj japonskemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju, kaj si je zaželel pred drugo postajo poljske turneje, kako so se razpletle včerajšnje kvalifikacije na srednji napravi v Szczyrku, kako so se odrezali slovenski skakalci, s čim je nekdanji dolgoletni trener nemške reprezentance Werner Schuster primerjal let Anžeta Laniška, kaj je povedal glede sodniških ocen, ki jih dobiva domžalski as ...