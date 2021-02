Uroš Velepec poskrbel za dobro voljo tujcev

SporedBiatlonPokljuka Foto Gm



Uganke o slovenski postavi na premieri

nacionalnih reprezentanc je na seznamu prijavljenih za svetovno prvenstvo na Pokljuki

Dolgo je bilo odštevanje od tistega septembra 2018, ko je bilo jasno, da bo Slovenija drugič v svoji bogati smučarski zgodovini pripravila svetovno prvenstvo v biatlonu. In zdaj je to pred vrati. Uvodna slovesnost bo drevi ob 18. uri, žal v teh novih razmerah le v prenosu prek spleta, še prej bo na prenovljenem pokljuškem štadionu uradni trening za jutrišnjo tekmo prvenstva v mešanih štafetah.Ponavadi sta pred velikimi tekmovanji med akterji navzoči neučakanost in živčnost, toda obenem se prepletata z dobro voljo. V zdajšnjem pomanjkanju druženja in skupnih dogodkov se stari znanci iz »biatlonske družine«, kot je to pisano druščino imenovalnekdanji predsednik mednarodne zveze, razveselijo snidenj. Teh pokljuških še posebej, saj je januarski zadnji tekmi v Anterselvi sledil dvotedenski tekmovalni premor, kot je to že v navadi pred svetovnim prvenstvom.Zato ni presenečalo, da je bilo včeraj na strelišču in ob progi na Rudnem polju zaznati dobro voljo. Razgrinjal jo je tudi glavni trener slovenske moške ekipeko se je s stanovskimi kolegi iz tujine šalil ob muhastem vremenu, ki je iz minute v minuto spreminjalo svojo podobo: na Pokljuki smo lahko v dobri uri treninga doživeli in sneg, in dež, in veter, in prijazne sončne žarke ... »Ha, kar poglejte, kakšno prvenstvo vam pripravljamo, prav vse vam ponujamo,« je ob tem nasmejano namigoval kolegom iz tujine ...Dobre volje so bili tudi v slovenskem taboru že ob koncu tedna, torej pred včerajšnjim prvim treningom na prizorišču z novimi tarčami, posebej pripravljenimi le za to svetovno prvenstvo. »Naša največja zmaga je zaenkrat pošiljka izvidov testiranja iz bolnišnice na Golniku,« je bil zadovoljen vodja slovenske reprezentancein nam potrdil, da so bili prav vsi testi na koronavirus negativni in da bodo tako brez skrbi zaenkrat štartali prav vsi tekmovalci in tekmovalke slovenske izbrane vrste.Četverica med njimi se bo preizkusila prvič jutri, ko bodo zdaj že tradicionalno to največje tekmovanje biatlonske sezone odprle mešane štatete. Današnji uradni trening, od 14. do 16. ure, bo tudi razkril, kakšna bo slovenska postava na premieri. V moški polovici sta predvidenamed biatlonkami zanesljivovprašanje je, kako je glede pripravljenosti za tekmo po zadnji karanteni zPodobno pa tudi z Bauerjem, zato bo treba počakati na današnji trening.Pokljuka je pred dnevi, ko so tu poleg adutov domače reprezentance vadili še Rusi in Ukrajinci, ponujala podobo prave zimske pravljice s tipičnim čistim alpskim zrakom v okrožju Triglavskega narodnega parka, zadnja dva dneva nista bila ravno sanjska. Temperatura je šla nad ničlo, dež je uničeval izjemen trud prirediteljev na progi in ob njej. »Toda na srečo smo se tako temeljito in že dolgo vnaprej pripravili, da hujših nevšečnosti vendarle ni bilo. Seveda pa moramo zdaj tako zdržati do četrtka, potem bo tu spet pravo zimsko vreme,« se je, generalni sekretar prvenstva, ozrl k drugi polovici tega tedna, ko bi se pokljuški termometer lahko spustil tudi 15 stopinj pod ničlo, hkrati pa ponudil jasno zimsko nebo z mikavnimi sončnimi žarki.Tako naj bi bilo tudi na Bledu, kjer bo med prvenstvom bivala večina udeležencev. Žal ne bo utripa, na katerega so se tu pripravljali že od tiste septembrske nedelje 2018, ko je bilo jasno, da bo Pokljuka imela SP 2021. A to je pač davek, ki ga zdaj plačuje ves svet. In kot pravijo tekmovalci – še dobro, da prvenstvo sploh imamo!