Uroš Velepec se vrača v Ukrajino

Ko je včeraj Vladimir Brinzak, prvi mož biatlona v Ukrajini, javno naznanil, da se bo k reprezentanci vrnil slovenski strokovnjak Uroš Velepec, je marsikdo, tudi med poznavalci, pomislil, da gre zgolj za prvoaprilsko šalo. Toda dan pozneje je spletni portal sport.ua že objavil prvo Velepčevo potrditev in njegove besede o pomembnosti uvodnega zbora.



Za Delo pa nam je potem dosedanji glavni trener pri slovenski reprezentanci, ki je med letoma 2015 in 2018 vodil ukrajinske biatlonke, potrdil, da se dejansko vrača v deželo, kjer je ta športna panoga po priljubljenosti št. 2 za nogometom.



»Drži, Ukrajinci so me vabili že med svetovnim prvenstvom na Pokljuki, počakal sem na konec sezone in se v miru in brez zapletov poslovil od naše reprezentance. Čutil sem še neki dolg do Ukrajine, ker zaradi bolezni med dekleti nismo uresničili ciljev na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Zdaj bi rad to popravil v olimpijskem Pekingu, nakar bi delo v Ukrajini nadaljeval še v naslednjih štirih sezonah do leta 2026,« nam je dejal Velepec.



Kdo bo novi trener slovenske reprezentance, še ni znano, logična bi bila izbira med sedanjim domačim strokovnim kadrom, ni pa nemogoča niti pomoč v tujini, morda celo ob vrnitvi Tomaša Kosa, zdaj trenerja na Slovaškem.

