Urša Bogataj blesti na začetku poletne sezone

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je dobila še drugo zaporedno tekmo poletne velike nagrade v Wisli na Poljskem. Bogatajeva je tokrat za skoka 133 in 127,5 metra dobila 245,7 točke. Spet je bila druga Japonka Sara Takanaši, ki je zaostala za 2,4 točke, tretje mesto pa je pripadlo Avstrijki Mariti Kramer (234,1).



»Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, naredila sem dva dobra skoka, tako da sem zelo vesela. Malo mi manjka še pri pristajanju, zavedam se, da na tem še moram delati,« je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije povedala za zdaj najboljša skakalka tega poletja. Nika Križnar (219,4) je bila šesta, Ema Klinec (215,1) sedma, Jerneja Brecl (207,5) deveta, Špela Rogelj (182,5) 15. in Katra Komar (166,5) 17.

Naslednja tekma 6. avgusta v Courchevelu

V soboto je Bogatajeva, ki je tako prišla do svoje druge zmage kariere, Takanašijevo ugnala za 2,3 točke, tretje mesto je v soboto zasedla še ena Japonka, Nozomi Maruyama. Klinčeva je bila v soboto peta, Križnarjeva sedma, Breclova deseta, Rogljeva 12., Komarjeva pa 18. Naslednja preizkušnja bo 6. avgusta v Courchevelu.

