Urša Bogataj najboljša v kvalifikacijah

V Wisli na Poljskem se začenja letošnja poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Prve so kvalifikacije za sobotno posamično tekmo opravile skakalke, ki na Poljskem tekmujejo prvič, najboljša pa je bila Slovenka Urša Bogataj. V močni konkurenci je Bogatajeva ugnala preostalih 51 skakalk s 123 metri in 108,5 točke, druga je bila Japonka Sara Takanaši, ki je skočila 117,5 metra, zbrala pa je 104,9 točke, tretja pa Marita Kramer iz Avstrije, ki je skočila 121,5 metra, zbrala pa je 103,3 točke.



Peta je bila lanska zmagovalka poletne velike nagrade in svetovnega pokala Nika Križnar, ki je skočila 111 metrov in zbrala 98,5 točke. Tik za njo je kvalifikacije s 116,5 metra in 97,9 točke končala še ena Slovenka Ema Klinec. Od preostalih Slovenk je Katra Komar skočila 110 metrov in je s 75,9 točke končala na 15. mestu, Jerneja Brecl je s 104,5 metra in 72,5 točke končala na 17. mestu, zanesljivo se je na tekmo uvrstila tudi izkušena Špela Rogelj z 89 metri ter 46,4 točke na 29. mestu.

