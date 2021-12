Urša Bogataj napovedala boj za Alpsko krono

Na prireditvi za svetovni pokal v Ramsauu je bil danes sanjski dan za ljubljansko Ilirijo. Le nekaj ur po zgodovinskem uspehu Eme Volavšek, ki je z 2. mestom Sloveniji priskočila in pritekla krstne stopničke v nordijski kombinaciji, se je na istem prizorišču na zmagovalni oder med elito zavihtela tudi tretjeuvrščena smučarska skakalka Urša Bogataj. Obe dekleti sta namreč članici smučarsko-skakalnega kluba, ki ima svoj sedež v Mostecu pod Rožnikom.

Bogatajeva na začetku olimpijske zime pridno obira sadove spomladanskega, poletnega in jesenskega trdega dela. Potem ko si je prepričljivo izbojevala skupno zmago v veliki nagradi pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), se je na avstrijskem Štajerskem razveselila še četrtih stopničk v tej sezoni svetovnega pokala. Na tekmi v Ramsauu, kjer se je začel lov na novoustanovljeno Alpsko krono in nagrado v višini 10.000 evrov, je 26-letna skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu skočila 90 in 89 metrov daleč, kar ji je prineslo tretje mesto.

Urša Bogataj je dosegla 4. stopničke v sezoni in 6. v svetovnem pokalu. Avstrijka Marita Kramer je slavila že 13. zmago med elito. Nika Križnar je s 96 metri izenačila rekord skakalnice.

Za drugouvrščeno Nemko Katharino Althaus (88,5 m in 90 m) je Bogatajeva, ki je bila tretja že po prvem »polčasu« in tudi v četrtkovih kvalifikacijah, zaostala za 3,6 točke, od avstrijske serijske zmagovalke Marite Kramer (92 m in 90 m), ki je v svojo korist odločila že četrto tekmo zapovrstjo, pa jo je na koncu ločilo 7,7 točke. »Ker nam je veter pihal v hrbet, so bile razmere v zraku zelo zahtevne. Za nameček je bil tudi nalet zelo kratek. Zaradi tega sem še toliko bolj vesela, da mi je kljub temu uspelo prikazati dva dobra skoka na tekmi,« je bila zadovoljna najboljša slovenska tekmovalka v tej sezoni, ki se je tudi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal utrdila na tretjem mestu.

Avstrijka Marita Kramer je nanizala že četrto zaporedno zmago. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Rezultati tekme za svetovni pokal v Ramsauu (HS-98): 1. Kramer (Avs) 261,0 (92, 90), 2. Althaus (Nem) 256,9 (88.5, 90), 3. Bogataj (Slo) 253,3 (90, 89), 4. Takanaši (Jap) 251,3 (90.5, 88), 5. Klinec 240,5 (88.5, 84.5), 6. Križnar 238,2 (93.5, 96), 17. Rogelj (vse Slo) 207,0 (86, 78).

Manjkala sta ustrezna podpisa

Med elitno šesterico sta se s petim oziroma šestim mestom prebili tudi Ema Klinec (88,5 m in 84,5 m) in Nika Križnar (93,5 m in 96 m), ki je v obeh serijah – resda z višjega zaletišča – skočila najdlje med vsemi 40 tekmovalkami iz 14 držav. V finalu je povrhu izenačila ženski rekord srednje naprave v Ramsauu, ki ga je lani dosegla Kramerjeva, na žalost pa njena »podpisa«, kakor bi sama rekla, nista bila najlepša. Po obeh (sonožnih) doskokih jo je namreč močno potegnilo na zadnjico, zaradi česar je obakrat prejela zelo nizke ocene za slog (med 15,0 in 16,5), kar jo je stalo še višje uvrstitve.

»Če bi naredila telemark, bi bilo vse skupaj videti drugače,« je v izteku obžalovala 21-letnica iz Delnic v Poljanski dolini, medtem ko je bila Klinčeva zadovoljna z doseženim, češ da je na tej majhni skakalnici, ki kaznuje sleherno napako, izvlekla svoj maksimum.

Ema Klinec je bila zadovoljna z doseeženim. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (7/26): 1. Kramer (Avs) 630, 2. Althaus (Nem) 461, 3. Bogataj 395, 4. Klinec (obe Slo) 360, 5. Opseth (Nor) 336, 7. Križnar 271, 14. Rogelj 101, 17. Brecl 81, 26. N. Prevc 49.

Svojo bero točk je s 17. mestom obogatila Špela Rogelj (86 m in 78 m), toda po uvodni seriji, po kateri je bila trinajsta, ji je kazalo še bolje. Katra Komar in Maja Vtič, ki sta tokrat v ekipi zamenjali naši najmlajši reprezentantki Jernejo Brecl in Niko Prevc, sta se od prireditve v Ramsauu poslovili že po četrtkovih kvalifikacijah.

Naslednjič se bodo dekleta za točke svetovnega pokala potegovala na silvestrski turneji na Ljubnem ob Savinji (31. t. m. in 1. januarja), že to sredo (22. t. m.) pa se bodo naše junakinje predstavile na državnem prvenstvu na Bloudkovi velikanki v Planici.