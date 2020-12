Preizkus planiške letalnice je uspel, najdlje je pristal Lovro Kos

V Planici so prireditelji v zahtevnih razmerah in gosti megli le spravili pod streho preizkus letalnice bratov Gorišek pred svetovnim prvenstvom v poletih. Prvi se je po njej spustil član domačega kluba Rok Tarman, pristal je pri 148 metrih. Najdlje pa je skočil Lovro Kos, ki je v drugi seriji pristal pri 225 metrih.



Prvi je premierno pod reflektorji v Planici poletel Rok Tarman in skočil 148 metrov. V prvi seriji sta bila najdaljša Kos in Cene Prevc z 209 metri. Skupaj je letalnico v prvi seriji preizkusilo 15 skakalcev, v drugi pa 16. Trije so v prvi seriji presegli 200-metrsko mejo. Poleg Prevca in Kosa je to uspelo še Matevžu Samcu (200 m). V drugi seriji je bil najdaljši Kos z 225 metri, še petim pa je uspelo preskočiti 200 metrov, in sicer Andražu Pograjcu (204), Niku Fabjanu (209), Ernestu Prišliču (207) ter Samcu (203) in Prevcu (210), ki jima je to uspelo drugič.

Jutri na vrsti tekmovalci

Prvi preizkus letalnice bi moral biti na sporedu že v torek, a so ga zaradi močnega sneženja prestavili. Tudi danes so sprva morali za slabo uro odložiti začetek, na koncu pa so se tekmovalci po zaletišču spustili dvakrat. Med njimi ni bilo Tilna Bartola, sicer člana slovenske reprezentance A.



V četrtek bodo letalnico prvič preizkusili tudi tekmovalci. Ob 13.30 bo na sporedu uradni trening, v dveh serijah pa bo nastopilo šest Slovencev. Anže Lanišek ima v kvalifikacijah, ki bodo na sporedu ob 16. uri, nastop zagotovljen, preostala peterica pa se bo borila za tri preostala mesta.



Poleg Laniška bodo skakali še Bor Pavlovčič, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Žiga Jelar.

