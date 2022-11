Uživa v vožnji z gokartom in se čudi dirkalnikom formule 1

V nadaljevanju preberite:

Kaj si Anže Lanišek, ki je bil v prejšnjih dveh sezonah najboljši slovenski smučarski skakalec v svetovnem pokalu, obeta od nove tekmovalne zime in uvodnih preizkušenj konec tedna v Visli, kako se je počutil pred današnjim odhodom na Poljsko, pri katerih skokih in poletih je doslej najbolj užival, katere skakalnice so mu še posebej všeč, kaj je povedal o uspešnem štartu alpskih smučarjev Žana Kranjca in Štefana Hadalina, kaj si je 26-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš, kupil pred kratkim, kaj se je dogovoril s klubskim trenerjem Alešem Selakom ...