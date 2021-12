Anže Lanišek spet korak bližje najboljšim

Na drugi tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Engelbergu se je zmage veselil japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši (132,5 m in 136,5 m), ki sta mu družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Nemec Karl Geiger (135 m in 131,5 m) in tretjeuvrščeni Norvežan Marius Lindvik (133 m in 138,5 m). Švicar Killian Peier (136,5 m in 132 m), ki je po uvodni seriji še vodil, je še drugi dan zapored zdrsnil na nehvaležno četrto mesto.

Najboljši Slovenec je bil tokrat Anže Lanišek (125 m in 132 m), ki je v zahtevnih razmerah z močnim vetrom v hrbet zasedel sedmo mesto. Cene Prevc (126 m in 132,5 m) je pristal na 13. mestu, Timi Zajc (116,5 m in 129,5 m), ki je včeraj navdušil s tretjim mestom, je to pot izvlekel 17. mesto, Peter Prevc (124,5 m in 114,5 m) in Lovro Kos (121 m in 110,5 m) pa sta v finalu zasedla zadnji dve mesti.

Rezultati druge tekme za svetovni pokal v Engelbergu (HS-140): 1. R. Kobajaši (Jap) 306,0 (132.5, 136.5), 2. Geiger (Nem) 293,8 (135, 131.5), 3. Lindvik (Nor) 293,5 (133, 138.5), 4. Peier (Švi) 293,1 (136.5, 132), 5. Klimov (Rus) 281,1 (133.5, 131.5), 7. Lanišek 279,3 (125, 132), 13. C. Prevc 265,9 (126, 129.5), 17. Zajc 259,2 (116.5, 129.5), 29. P. Prevc 232,3 (124.5, 114.5), 30. Kos 221,2 (121, 110.5), 47. D. Prevc (vsi Slo) 95,8 (108.5).

Domen Prevc se je tokrat prebil skozi kvalifikacije, vendar pa nato v uvodni seriji s 108,5 metra preizkušnjo končal šele na 47. mestu.

To je bila zadnja tekma za svetovni pokal pred novoletno turnejo, ki bo med 28. decembrom in 6. januarjem na štirih znamenitih skakalnicah v Nemčiji in Avstriji.