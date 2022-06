V Cortini mlajši od 17 let nič več na ledu

Delegati na kongresu Mednarodne drsalne zveze (Isu) v Phuketu na Tajskem so sprejeli predlog za dvig minimalne starostne meje za nastop umetnostnih drsalcev na članskih tekmovanjih. Najnižja še dovoljena starost tekmovalcev je po novem zakoličena pri 17 letih. Doslej je bila minimalna starost za nastop na članskih turnirjih 15 let.

Mednarodna drsalna zveza se je za zvišanje starostne meje odločila po škandalu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, v katerega je bila vpletena takrat 15-letna ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva.

Potem ko je svoji državi pomagala osvojiti ekipno zlato, so se pojavile novice, da je le nekaj mesecev pred igrami oddala pozitiven dopinški test in da na igrah sploh ne bi smela nastopiti.

Čeprav je Valijeva na koncu prejela zeleno luč za nastop med posameznicami, prav zahvaljujoč dejstvu, da je imela komaj 15 let in torej zato ne more odgovarjati za svoja dejanja kot odrasla oseba, je v dolgem programu padla in končala brez kolajne.

Pri Isuju so sicer vztrajali, da je bilo zvišanje starostne meje na dnevnem redu že veliko pred primerom Valijeve.

Zvišanje starostne meje bodo postopoma uveljavljali naslednja tri leta; najprej s 15 na 16 let in nato jo bodo že pred naslednjimi zimskimi olimpijskimi igrami leta 2026 v Italiji zvišali na 17 let.

»To je zgodovinska odločitev,« je dejal predsednik Isuja Jan Dijkema, potem ko je 100 držav glasovalo za podporo ukrepu, 16 jih je bilo proti.