V italijanskem festivalu sta bili Slovenki še enkrat razočarani

Federica Brignone je v Švici dosegla še 17. zmago v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Italijanka je v nedeljo zmagala na drugem superveleslalomu v St. Moritzu z 11 stotinkami prednosti pred rojakinjo Eleno Curtoni in 43 stotinkami pred vodilno v svetovnem pokalu Mikaelo Shiffrin iz ZDA. Maruša Ferk in Ilka Štuhec se nista vpisali med dobitnice točke.

Nedeljsko tekmovanje se je začelo 45 minut kasneje, kot je bilo sprva načrtovano. V nasprotju s prejšnjim dnevom, ko je prevladovalo slabo vreme, je bilo v nedeljo jasno s soncem. Težave pa so povzročali močni sunki vetra, predvsem v višjem delu, zaradi katerih so bili organizatorji prisiljeni znižati štartno mesto. Ta ukrep je očitno zalegel, saj so tretjo žensko superveleslalomsko preizkušnjo lahko izpeljali, čeprav ne brez težav.

Slovenki iščeta formo

Dih je vsem navzočim zastal ob padcu domače favoritinje Lare Gut-Behrami, ki je svoj lov na drugo superveleslalomsko zmago v 24 urah končala s padcem v levem ovinku, v spodnjem delu pobočja Corviglia. Tekma se je za nekaj trenutkov prekinila. Švicarka, ki je za nekaj časa ob spremstvu delavcev obsedela na snegu, se je vseeno lahko sama dvignila in prismučala v cilj brez pomoči.

Maruša Ferk je bila prepočasna za osvojitev točk. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Štuhčeva še ni našla superveleslalomske forme, drugič po Lake Louisu je odstopila, v soboto je sicer prevozila celotno progo, a je bila prepočasna za uvrstitev v najboljšo trideseterico. Tudi Ferkova je v St. Moritzu ostala praznih rok. V soboto je pristala povsem na repu uvrščenih. Tokrat je bila hitrejša, a na 36. mestu (+2,63) še vedno prepočasna za točke. V Lake Louisu je sezono v tej disciplini odprla s 16. mestom.

Italijanke navdušile

Zato pa navdušujejo Italijanke. Brignonejeva je bila ena od petih Italijank v prvi deveterici, Sofia Goggia se je tokrat morala zadovoljiti s šestim mestom, Marta Bassino je bila osma, Francesca Marsaglia deveta.

Shiffrinova je na vrhu razpredelnice še utrdila vodstvo v seštevku zime s 525 točkami, Goggia, ki vodi v posebnem seštevku discipline, je druga s 435 točkami. Najboljša Slovenka je Andreja Slokar na sedmem mestu. Slokarjevo tekme čakajo v drugem delu decembra v Courchevelu in Lienzu.