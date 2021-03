V Lenzerheide odpovedali smuka, prvaka sta Feuz in Goggia

Vreme še naprej močno kroji dogajanje na finalu svetovnega pokala v Lenzerheide. Prireditelji so morali zaradi velike količine novozapadlega snega odpovedati današnji smukaški tekmi, ki ju ne bodo nadomeščali, tako da sta mala kristalna globusa osvojila Švicar Beat Feuz in Italijanka Soffia Goggia.



Organizatorji tekmovanja imajo v teh dneh velike preglavice, saj jim je vreme onemogočilo izvedbo ponedeljkovih smukaških treningov, ki so jih nato prestavili na torek, naposled pa so ju želeli izpeljati pred samima tekmama, vendar pa se to ni uresničilo.



Po današnjih odpovedih sta znana skupna zmagovalca v smukaških seštevkih. Pri moških je svoj četrti zaporedni smukaški globus osvojil Beat Feuz s 486 točkami, na drugem mestu je Avstrijec Matthias Mayer s 418 točkami, na tretjem pa Italijan Dominik Paris s 338 točkami. Najboljši Slovenec je Martin Čater na 17. mestu (111).



Pri ženskah zmagovalka Sofia Goggia osvojila 480 točk, drugo mesto je pripadlo Švicarki Corinne Suter (410), tretje pa Švicarki Lari Gut-Behrami (383). Med Slovenkami je najvišje Ilka Štuhec na 14. mestu (145).



V četrtek naj bi bila na sporedu oba superveleslaloma. Ženski bi se moral začeti ob 9.30, moški pa ob 11. uri.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: