V Val d'Iseru Kranjec in Dvornik, Hadalin bo tekmi izpustil

Karavana svetovnega pokala alpskih smučarjev je v Val d'Iseru, kjer bo na sporedu kriterij prvega snega. Na sobotni veleslalomski klasiki bo od Slovencev nastopil Žan Kranjec, na nedeljski slalomski tekmi se mu bo pridružil še Aljaž Dvornik. Štefan Hadalin bo zaradi težav s hrbtom izpustil tekmi v Franciji, je potrdil trener Klemen Bergant.

»Zdaj je v procesu rehabilitacije, zdravniki in fizioterapevti bodo povedali, kdaj se bo lahko vrnil. Bolečina mu onemogoča normalen trening. Poskusil je, a ni šlo, zato je šel domov. Močno upam, da si bo do Alta Badie in Madonne pozdravil poškodbo,« je iz Val d'Isera sporočil glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini. Hadalin se je na veleslalomu v Söldnu prvič prebil v finale in osvojil točke s 25. mestom. Na paralelni tekmi v Lechu je zasedel končno osmo mesto.

V nedeljo bo na sporedu prvi moški slalom v sezoni od skupno desetih. Prosto mesto bo zapolnil 26-letni Dvornik, za katerim je 17 štartov v svetovnem pokalu, a še nima uvrstitve v finale. Tudi Kranjčeva slalomska forma je neznanka.

Dvornik prvič zares v sezoni

»Dvornik bo nastopil v slalomu, ker se je sprostilo eno mesto. Trenira po klubskem programu, je naš naslednji tekmovalec za slalom po lestvici FIS. V nedeljo bo njegova prva resna slalomska tekma v sezoni, bomo videli, upajmo, da bo lahko konkurenčno tekmoval,« je dejal Bergant.

Klemen Bergant upa, da si bo Štefan Hadalin kmalu pozdravil poškodbo. FOTO: Roman Šipić/Delo

Pred dvema letoma so v Val d'Iseru izpeljali zgolj moški slalom, veleslalom so odpovedali. Zmagal je domači as Alexis Pinturault, Kranjec se ni uvrstil v finale, Hadalin je bil 22.

Na veleslalomu pred tremi leti je v Val d'Iseru zmagal Avstrijec Marcel Hirscher, Kranjec je bil deveti. Boljši na tej klasiki je bil leta 2017 s sedmim mestom. Kranjec je tako kot pred dvema letoma pripotoval v Val d'Isere s popotnico stopničk z veleslaloma v Söldnu, ko je sezono tako kot letošnjo odprl s tretjim mestom. V soboto bo edini Slovenec na štartu.

Kranjec je vajen biti edini

»Gre za globlje, strateško vprašanje, zakaj imamo na voljo tako malo tekmovalcev za nastop v svetovnem pokalu. Kar zadeva Žana, zanj je povsem vseeno, ali je edini Slovenec na štartu ali jih je deset. Tega je vajen, gre za individualni šport, on tekmuje najprej za sebe, in mislim, da to zanj sploh ni stvar razmišljanja,« je povedal Bergant.

Štefana Hadalina so ustavile težave s hrbtom. FOTO: Matej Družnik/Delo

Od zadnjega moškega veleslaloma bo v soboto preteklo 49 dni, od zadnje tekme za Kranjca pa 28 dni. »Ti premori med tekmami so bili tudi v pretekli sezonah dolgi in njega to običajno ne zmoti. Po takšnih premorih načeloma dobro tekmuje,« je dodal.

Slalom so Slovenci trenirali v Val Senalesu, konec novembra so bili šest dni v Livignu, nato pet dni v Alta Badii, kjer bosta 19. in 20. decembra na sporedu dva moška veleslaloma. »V Val d'Iseru je ogromno snega. Včeraj ga je zapadlo še pol metra. Sneg čistijo s proge, za jutri napovedujejo novo pošiljko, od 30 do 40 cm, tako da prireditelje čaka veliko dela. Je pa napovedan mraz, proga pod novim snegom je utrjena, in upam na dobre razmere,« je sklenil Bergant.