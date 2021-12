Kranjec se lahko zavihti na zmagovalni oder

Na prvi progi veleslaloma za svetovni pokal v Alta Badii je bil najboljši favorit Marco Odermatt iz Švice. Drugi čas na četrtem veleslalomu sezone je imel Italijan Luca De Alprandini (+0,18), tretji je bil Nemec Alexander Schmid (+0,86).

Bolje kot včeraj, ko je bil na koncu 13., je šlo edinemu slovenskemu predstavniku Žanu Kranjcu. Četudi je izpadel iz elitne sedmerice in imel štartno številko 9, mu je šlo dobro in je vpisal šesti čas z zaostankom sekunde in 37 stotink. Pred njim sta še Avstrijec Stefan Brennsteiner (+0,90) in Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,99).

Marco Odermatt je vodilni v svetovnem pokalu. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Druga vožnja bo ob 13.30. Za Kranjcem so razlike zelo majhne, Filip Zubčić denimo zaostaja le 11 stotink, zato lahko Slovenec precej mesti izgubi, lahko pa se z odlično vožnjo zavihti celo na zmagovalni oder, saj ga do Schmida loči manj kot pol sekunde.