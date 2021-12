Švedinja preprečila popolno norveško slavje v Lillehammerju

Na 10-kilometrski tekmi za svetovni pokal v Lillehammerju je Švedinja Frida Karlsson za tri desetinke sekunde premagala Norvežanko Therese Johaug, dosegla tretjo zmago v sezoni in prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Anamarija Lampič je za dve mesti izboljšala dosežek iz Ruke in zasedla 23. mesto.

Tretja je bila Američanka Rosie Brennan (+11,3). Edina Slovenka je zaostala minuto in 21 sekund.

Anamarija Lampić je bila 23. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Med 67 tekmovalkami iz 16 držav je Lampičeva drugič v sezoni prišla do točk tudi na razdalji, dvakrat pred tem v šprintih, eno tekmo konec prejšnjega tedna v Ruki pa je zaradi hudega mraza izpustila.

»Zelo sem zadovoljna, glede na to, da sem bila malce utrujena od včeraj. Tudi danes nisem popuščala. Morda bi lahko šlo nekaj sekund še hitreje, da bi ujela prvo dvajseterico, ampak sem vseeno zelo zadovoljna. To je bila super trening tekma in res vidim, da napredujem iz dneva v dan,« je ocenila Lampičeva.

Na 15-kilometrski preizkušnji so bili razred zase norveški smučarski tekači, ki so zasedli vse tri stopnice zmagovalnega odra. Na najvišjo se je povzpel Simen Hegstad Krüger, ki je za pičle 1,6 sekunde prehitel Hansa Christerja Holunda, tretji pa je bil Martin Løwstrøm Nyenget (+ 17,5).

Miha Šimenc si je pritekel 62. mesto. FOTO: Matej Družnik/Delo

Edini slovenski reprezentant na štartu je bil Miha Šimenc, ki si je med 74 tekmovalci iz 22 držav pritekel 62. mesto. Za najhitrejšim Krügerjem, ki je bil pri prvem merjenju časa (na 0,9 km) šele 21., je zaostal za 2:47,2 minute.

V nedeljo bosta v Lillehammerju še štafetni preizkušnji.